La valigetta perfetta per il Mac mini M4 dei viaggiatori

Il Mac mini M4 non è un computer portatile, ma può diventare “portabile” aiutandosi con una custodia intelligente come quella di GEEKRIA. È l’accessorio ideale per trasportarlo in sicurezza e con tutto l’occorrente, così da renderlo operativo in pochi secondi. Di fatto vi basta trovare una TV o un monitor e il gioco è fatto, perché al suo interno potrete tenere comodamente tutto quello che vi serve per metterlo in funzione.

Si tratta infatti di una valigetta costruita in rigido EVA e quindi adatta alla protezione del Mac e dei relativi accessori contro gli urti; il tessuto inoltre, essendo idrorepellente, protegge il contenuto anche dall’ingresso di polvere ed acqua.

All’interno presenta un rivestimento in morbido tessuto e diversi scompartimenti così da evitare che il contenuto possa graffiarsi e offrendo al contempo un’imbottitura sufficiente per ammortizzare gli urti.

La struttura di questa custodia è pensata per organizzare al meglio gli accessori indispensabili: è difatti presente una tasca interna in rete con cerniera per riporre al sicuro la Magic Keyboard.

Dall’altro lato, ben separati dalla tastiera attraverso una copertina imbottita, ci sono gli scompartimenti a misura di Mac mini M4 e Magic Mouse, con un terzo vano dove poter posizionare cavi, caricabatterie e altri oggetti di piccole dimensioni.

Al di sopra di questi due ultimi scompartimenti si può eventualmente posizionare il Magic Trackpad, per il quale è prevista una cornice a misura che lo tiene ben distanziato dal resto, ottimizzando così lo spazio (esternamente misura infatti 34 x 17 x 8 cm) e mantenendo tutto ben organizzato.

Questa custodia è anche facile da trasportare perché presenta un’ampia maniglia per tenerla come una valigetta e una tracolla per chi intende eventualmente mettersela in spalla.

In pratica con un accessorio come questo potete trasportare comodamente e in tutta sicurezza sia il Mac mini M4 che i relativi accessori (alimentatore, mouse/trackpad e tastiera) e usarlo ovunque vi sia un monitor a disposizione. Pensiamo ad esempio a chi si sposta tra casa e ufficio, o chi vuol usarlo in vacanza, che così facendo ha modo di

Dove comprare

Questo prodotto costa 43,69 € e lo potete comprare anche su Amazon.

Altri accessori per Mac mini M4

Se siete interessati ad altri accessori per potenziare la postazione di lavoro date allora uno sguardo agli articoli pubblicati in questa sezione dove scriviamo di webcam, tastiere, mouse, borse per PC, sottomano per scrivanie e molto altro ancora.

