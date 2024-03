Valvola termostatica Sonoff in offerta a meno di 20 euro

Se volete sempre più dalla vostra casa smart, allora dovreste pensare di rendere connessi e intelligenti anche i termosifoni. Ci pensano, in questo, le valvole termostatiche Sonoff, che si acquistano a meno di 20 euro a partire da questo indirizzo.

La valvola termostatica per radiatore SONOFF Zigbee offre una serie di funzionalità intelligenti, tra cui il controllo tramite app, comandi vocale, programmazione degli orari, il controllo di gruppo, e altro ancora. Tra le altre funzioni intelligenti, che permettono di risparmiare sulla bolletta anche la possibilità di spegnimento automatico del radiatore in caso di finestra aperta, così da evitare sprechi di energia non necessari.

La valvola risulta compatibile con lo standard Zigbee 3.0, supportando il protocollo Zigbee 3.0, così da poter essere teoricamente utilizzato e aggiunto a qualsiasi hub Zigbee sviluppato in conformità con i protocolli Zigbee 3.0, come SONOFF NSPanel Pro, ZB Bridge Pro e ZBDongle-E.

E’ compatibile con la maggior parte dei radiatori esistenti, adattandosi alle valvole del radiatore “m30 x 1.5mm” esistenti. Inoltre, grazie agli adattatori per le valvole inclusi in confezione, risultano compatibili con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento e dei produttori presenti in qualsiasi casa.

Offrono anche una funzione blocco per bambini, che impedisce ai più piccoli di manipolare il radiatore. La protezione antigelo previene il congelamento e la rottura dei tubi, mantenendo la casa al sicuro.

Supporta la consultazione dei dati cronologici per un periodo di 6 mesi, offrendo suggerimenti per regolare il riscaldamento in base alle proprie esigenze. Per il corretto utilizzo delle singole valvole, ricordiamo, è necessario un hub Zigbee.

Potete acquistare la valvola singola a meno di 20 euro, ma alla stessa pagina è possibile selezionare bundle contenenti più valvole, così da risparmiare ulteriormente.