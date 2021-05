Vektorr è un concept di scooter elettrico di Husqvarna

A breve distanza dall’annuncio del suo ingresso nel settore della mobilità elettrica con la motocicletta elettrica E-Pilen, Husqvarna Motorcycles ha svelato Vektorr, concept di prodotto eco-friendly pensato per il “futuro della mobilità urbana individuale”.

Il Vektorr è il concept del primo scooter elettrico mai #prodotto da Husqvarna . È dichiaratamente destinato agli abitanti delle città che cercano una soluzione per il trasporto personale compatta, elegante ed efficace. Con le sue forme e la sua guida da scooter tradizionale, sviluppa una velocità massima di 45 km/h, con un’autonomia fino a 95 km.

Sarà possibile vedere dal vivo in anteprima i modelli Husqvarna Motorcycles E-Pilen e Vektorr nello stand che PIERER Mobility AG ha dedicato loro all’interno del KTM Motohall a Mattighofen, in Austria.

Nello stesso luogo sarà possibile vedere anche il Bltz, un monopattino elettrico pieghevole e trasportabile, per esempio all’interno di un edificio o sui mezzi di trasporto pubblico, che rende facile spostarsi in modo pratico e pulito. Il Bltz Concept si guida stando in piedi, e consente di spostarsi rapidamente dal punto A al punto B nei trafficati contesti urbani, offrendo un pacchetto a emissioni e rumore zero.

L’espansione del brand di origini svedesi nella mobilità a zero emissioni si riflette anche in un allargamento della rete dei punti vendita. Husqvarna Motorcycles sta cercando concessionari nelle principali aree metropolitane europee, concentrandosi su Spagna, Francia, Italia e Germania. Tutti i rivenditori interessati possono ottenere informazioni dal form “Diventa concessionario” sul sito Husqvarna Motorcycles.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.