Ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 in offerta Amazon Prime

Se volete mettervi in casa un ventilatore che sia potente, efficace e anche Smart, non fatevi sfuggire l’offerta Amazon Prime sullo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, attualmente scontato del 20% proprio per questa occasione.

Si tratta di un ventilatore che utilizza un motore a corrente continua a filo di rame, materiale che promette una maggiore efficienza operativa oltre che una durata maggiore rispetto al motore a filo di alluminio che generalmente viene impiegato per questa categoria di prodotti. Il sistema con cui è costruito offre una velocità costante in modo tale da offrire una ventilazione stabile e, allo stesso tempo, un minore consumo energetico: siamo infatti intorno ai 15 Watt che, combinati al sistema di lame a doppio strato, ovvero con 7 lame posizionate lungo la cornice esterna e 5 in quella interna, permettono di produrre un flusso d’aria massimo di 20 metri cubi ogni minuto.

Nonostante tutta questa potenza è comunque molto silenzioso: sulla carta produce un rumore massimo pari a 58 dB. Si tratta inoltre di un ventilatore verticale fornito di un’ampia base e con un peso complessivo di oltre 4 chilogrammi, quindi sufficientemente stabile, la cui altezza può essere regolata tramite la semplice pressione di un pulsante, il che consente di posizionarlo a terra oppure su un mobile. La ventilazione copre un angolo di campo di 140 gradi se posizionato con la testa parallela al pavimento, oppure 39 gradi se inclinata verso l’alto oppure verso il basso, e che può raggiungere fino a 14 metri di distanza.

Ai nostri lettori come dicevamo piaceranno senz’altro le sue funzioni Smart: per utilizzarlo infatti non ci sono i classici pulsanti posizionati sull’asta ma è necessario tirare fuori lo smartphone e controllarlo tramite l’app Mi Home, dalla quale è possibile scegliere la velocità delle ventole selezionando un valore compreso tra 1 e 100, in modo tale da poter adattare il volume di aria spostato in base alle esigenze del momento. Oltre che dall’app, si può controllare anche tramite comandi vocali attraverso l’Assistente Google oppure Amazon Alexa da uno degli speaker installati in casa.

Infine per quanto riguarda gli ingombri, è alto 1 metro e la base ha un diametro di circa 35 centimetri. Come dicevamo se lo volete comprare vi consigliamo di acquistarlo adesso sfruttando le offerte del Prime Day di Amazon perché si risparmia il 20%: anziché 99,99 euro ve lo portate a casa per 79,99 euro spedizione compresa.

