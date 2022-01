Vera Pizza Day, la maratona online coi pizzaioli è partita

E’ partita la seconda edizione del “Vera Pizza Day”, una ventiquattrore di masterclass online con pizzaioli da tutto il mondo per scoprire trucchi e segreti della vera pizza napoletana. L’evento è organizzato da Ooni Pizza Ovens, azienda che produce forni da esterno per cuocere la pizza, insieme a AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), una organizzazione no-profit che promuove e salvaguarda la vera pizza napoletana a livello internazionale, che ha supervisionato il programma dei 22 appuntamenti online che si susseguiranno durante la giornata di oggi.

L’idea è sempre quella di promuovere e raccontare l’arte della pizza agli appassionati: che sia Margherita, Diavola o Capricciosa «non importa il condimento, ma la passione e la dedizione nella preparazione del piatto simbolo del nostro Paese». E va in onda oggi perché il 17 gennaio cade la festa di Sant’Antuono, patrono dei pizzaioli napoletani (originariamente era onorata unicamente dai maestri fornai e pizzaioli del capoluogo campano), motivo per cui in questa data è stata istituita la Giornata Mondiale della Vera Pizza Napoletana.

Per partecipare basta collegarsi al profilo Facebook AVPN o a quello Instagram AVPN. E per fare subito un po’ di pratica basterà avere a portata di mano mezzo litro d’acqua, 1 kg di farina 00, lievito di birra fresco, sale, pomodoro pelato, fiordilatte o mozzarella, olio extravergine, basilico e seguire passo passo i procedimenti dei maestri pizzaioli.

L’evento, che svelerà i segreti di impasto, stesura e cottura della vera ed unica pizza partenopea, sarà all’insegna dell’inclusività: gli incontri saranno in 12 lingue diverse, tra cui non ultima una masterclass speciale nella lingua dei segni. Il programma prevede una scaletta ricca di appuntamenti, che ha avuto inizio a mezzanotte con la tradizionale e suggestiva accensione del fuoco di Sant’Antuono per il Pizza Day nella sede napoletana dell’AVPN, per passare poi il testimone virtuale all’Australia, a cui è toccato il primo collegamento.

A metà giornata sarà poi trasmessa l’assegnazione dei “Sant’Antuono Awards”, premio patrocinato dalla Fondazione Univerde di Alfonso Pecoraro Scanio e assegnato ai rappresentati del settore giornalistico e dei media nazionali e internazionali che si sono distinti nella promozione della cultura e dell’arte della pizza napoletana.