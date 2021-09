Vochi porta effetti speciali sempre nuovi nei video su iPhone

Nella vasta disponibilità di applicazioni per iPhone dedicate ai video ce n’è una di cui non abbiamo ancora parlato, ma che merita una menzione per le tecnologie che mette a disposizione: si chiama VOCHI e in maniera tanto semplice quanto efficace permette di aggiungere gli effetti speciali sui video registrati con iPhone.

L’app sfrutta le tecnologie di intelligenza artificiale per applicare gli effetti in maniera precisa: ce ne sono di nuovi ogni settimana e chi la prova già oggi può ad esempio accedere all’effetto “Motion” per evidenziare i movimenti del corpo, quello “Glitch” appositamente studiato per attirare l’attenzione di chi guarda il video e l’effetto “Clones” che modifica in maniera importante il viso inquadrato dalla telecamera.

Il punto di forza di quest’app è che bastano tre clic per potenziare un contenuto multimediale direttamente da iPhone: innanzitutto si seleziona il momento in cui dev’essere inserito l’effetto, poi si clicca sull’oggetto e infine si applica l’effetto. In un lampo è così possibile personalizzare i filmati registrati rendendoli più attraenti e interessanti da parte di chi deve vederlo, che sia il destinatario di una chat su Whatsapp o la lista di amici che seguono i nostri profili social.

L’app VOCHI è sviluppata da BLBW, è localizzata in lingua italiana, è gratuita con contenuti in-app a pagamento e attualmente si trova in 149esima posizione nella categoria “Foto e Video” su App Store, dove ha ricevuto oltre 200 valutazioni con una media di 4,5 stelle su 5. La versione attuale è la numero 3.8.1 e per poter essere installata richiede almeno 250MB di spazio e la versione 12.2 di iOS e iPadOS.

Per accedere a tutti i contenuti è possibile abbonarsi al prezzo di 7,99 euro al mese oppure 5,99 euro l’anno. Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili come contenuti multimediali e dati sugli acquisti, incluse le informazioni sull’utilizzo e diagnosi dell’app che vengono collegate all’identità dell’utente con il preciso scopo di monitorarne l’attività.

Sia i nuovi iPhone 13 Pro che gli iPhone 13 offrono di serie numerosi nuovi effetti e modalità di ripresa sia per le foto che per i video.