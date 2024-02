Vodafone non funziona, cosa sta succedendo

C’è chi sta tornado ai vecchi e cari SMS in attesa che torni la linea: la rete Vodafone sta registrando parecchi problemi dalle ore 13 di martedì 6 febbraio: tantissime le segnalazioni che appaiono sulla piattaforma DownDetector.

Al momento della stesura di questo articolo non si hanno notizie ufficiali da parte di Vodafone, ma sembra che il disservizio coinvolga principalmente la rete dati. Non si hanno neppure dati certi sulla diffusone geografica dei guasti, anche se sembra – sempre a leggere dai commenti – che il disservizio stia interessando tutto il territorio italiano.

Nella redazione di macitynet due collaboratori connessi con rete Vodafone raccontano esperienze contrapposte: per il redattore in Sicilia tutto funziona correttamente, invece dalla Calabria nulla da fare per ore.

Accanto a Vodafone sembra siano colpiti dal down anche gli operatori che utilizzano l’infrastruttura di Vodafone, tra cui Ho. Mobile, Poste Mobile e Lycamobile.

Stando a quanto riportato dal Corriere, si evidenziano anche difficoltà di accesso a WhatsApp, sebbene il problema sembri derivare dalla rete dati che supporta l’app di messaggistica di Meta. Inoltre, si registrano problematiche con Poste Mobile, con DownDetector che identifica Milano, Roma e le relative zone circostanti come le aree più colpite.

Come già anticipato, ancora non vi sono al momento dichiarazioni ufficiali, ma solo le segnalazioni di utenti che si ricorrono sulle varie piattaforme, da X (ex Twitter) a DownDetector. Al momento, proprio sulla piattaforma social di Elon Musk, è possibile restare aggiornati sui disservizi tramite l‘hashtag #vodafonedown che è ormai di tendenza.

Fortunatamente, non mancano comunque le risposte di Vodafone, anche se al momento restituiscono solo informazioni generiche. Ed infatti, la società di telecomunicazioni ha iniziato a rassicurare gli utenti che manifestano pubblicamente i disservizi: l’account ufficiale di Vodafone su X risponde individualmente ai molti che segnalano problemi, rassicurandoli sul fatto che i tecnici sono già al lavoro per far rientrare la situazione.

A proposito di Vodafone, ricordiamo che nei giorni scorsi ha rifiutato la seconda offerta di Iliad.