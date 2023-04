Volkswagen ID.7 reinventa la berlina per sfidare Tesla Model 3

Volkswagen presenta la sua nuova auto elettrica di punta ID.7, che si propone di salvare l’immagine delle berlina, oltre che di sfidare Tesla Model 3. Dopo averla anticipata al Consumer Electronics Show all’inizio dell’anno, ID.7 fa il suo debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Shanghai.

Nonostante la presentazione, VW sta mantenendo ancora segreti alcuni dettagli importanti, in particolare, non è dato ancora conoscere il listino prezzi. Si tratta di un dato importante per capire se ID.7 potrà spodestare Tesla Model 3 come uno dei veicoli elettrici più venduti al mondo. Le vendite inizieranno in Cina quest’anno e negli Stati Uniti nel 2024.

Come berlina offre ha molti vantaggi, tra cui una cabina interna spaziosa, un’ottima aerodinamica e un’ampia autonomia. Si prevede che la batteria da 86 kWh riuscirà a far percorrere circa 700 chilometri sulla base dello standard WLTP, mentre la versione con batteria più piccola da 77 kWh potrà coprire un rispettabile tragitto di 615 km.

Sarà in grado di caricare molto più velocemente rispetto al crossover SUV ID.4 di VW. Ed infatti, mentre ID.4 può accettare fino a 125 kW di ricarica rapida DC, ID.7 può raggiungere fino a 170 kW di ricarica rapida, mentre la successiva versione Pro S sarà in grado di accettare addirittura 200 kW. Ci sarà anche un motore più potente , in grado di produrre 282 cavalli contro i 201 di ID.4.

La berlina elettrica VW si basa sul concept ID Aero, che è stato presentato l’anno scorso come modello destinato alla produzione in Cina. Come il concept, il nuovo EV sarà costruito sulla piattaforma di guida elettrica modulare (MEB) di VW, alla base anche altri modelli ID, come ID.4 e ID Buzz.

Presenterà un coefficiente di resistenza ultra basso di 0,235, che lo mette alla pari con le auto elettriche di lusso tedesche, come BMW i4 e Mercedes-Benz EQS.

Nonostante sia una berlina, ID.7 è più grande di altre auto della categoria, come Passat o Arteon. Con una lunghezza di 4.961 mm e una base ruote di 2.966 mm, offre uno spazioso scomparto bagagli da 532 litri. Inoltre, la larghezza di 1.862 mm e l’altezza di 1.538 mm gli conferiscono una forma più lunga e alta rispetto a Tesla Model 3.

Al suo interno VW ha eliminato la maggior parte dei pulsanti fisici, preferendo un controllo tramite touchscreen centrale. Lo schermo in formato panoramico da 15 pollici presenta un nuovo sistema di menu che permette di controllare il riscaldamento e il raffreddamento, la ventilazione dei sedili e altri comandi. I cursori tattili e il controllo vocale aggiungono poi ulteriori opzioni di controllo.

Il design elegante di ID.7, spiega il costruttore, è stato studiato per ridurre la resistenza all’aria, migliorare il consumo di energia e dare al veicolo uno spunto in più rispetto alla maggior parte dei veicoli della sua classe. Una caratteristica importante è il fatto che si tratta di una berlina, un tipo di veicolo che la maggior parte dei produttori americani ha eliminato dal proprio catalogo a favore di SUV più pesanti e alti.

