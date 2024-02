Volkswagen Tiguan terza generazione punta tutto sull’ibrido

Parte il lancio sul mercato europeo della nuova Tiguan e Volkswagen fa sapere di avere riprogettato la vettura migliorando vari aspetti. Quattro delle otto versioni di motorizzazione sono soluzioni di trazione ibrida nuove.

La gamma spazia dai due modelli mild hybrid a 48 V (eTSI) dai consumi ridott,i fino al nuovo livello evolutivo dei due sistemi di trazione ibrida plug-in (eHybrid). Con un’autonomia elettrica dichiarata di circa 100 km, nell’uso quotidiano le soluzioni di trazione ibrida plug-in fanno della nuova Tiguan un’auto elettrica, mentre sui lunghi tragitti la combinazione tra motore elettrico e nuovo motore turbo benzina da 1,5 litri si distingue per i i bassi valori di consumo e un’autonomia totale di oltre 800 km.

Il cambio automatico a doppia frizione DSG è disponibile di serie in tutte le Tiguan. I sistemi di assistenza sono stati sottoposti a perfezionamento: l’ultima versione dell’assistente di parcheggio permette di entrare e uscire dal parcheggio in modo completamente automatico da una distanza massima di 50 metri e di effettuare il parcheggio da remoto tramite smartphone.

Un telaio adattivo di nuova concezione denominato DCC Pro promette di perfezionare il comfort e la dinamica. Dalla Touareg, di classe superiore, sono state inoltre ereditate nuove funzionalità come la funzione di massaggio pneumatica per i sedili anteriori e i nuovi fari a LED HD Matrix IQ.LIGHT.

Riprogettatae le due soluzioni di propulsione ibrida plug-in che sviluppano una potenza di sistema di 150 kW (204 CV)4 e 200 kW (272 CV). Grazie a una batteria da 19,7 anziché 10,6 kWh (capacità netta), l’autonomia completamente elettrica di Tiguan eHybrid passa dai circa 60 km della versione precedente a circa 100 km.

La batteria può essere ricaricata presso la wallbox AC domestica con una potenza massima di 11 kW (precedentemente 3,6 kW) e in viaggio presso le colonnine di ricarica rapida DC con una potenza massima di 50 kW.

eTSI, sfruttamento dell’energia cinetica

Volkswagen offre Tiguan di terza generazione con due nuove soluzioni di trazione mild hybrid a 48 V (eTSI), che erogano rispettivamente 96 kW (130 CV)2 e 110 kW (150 CV). La variante da 130 CV viene impiegata già nella versione d’accesso della nuova Tiguan con cambio DSG a 7 marce.

In questo caso, l’alternatore viene alimentato con energia elettrica tramite il recupero di energia. Questa energia viene utilizzata per spegnere il motore a combustione interna nelle fasi di decelerazione e nei tratti in discesa. Entrambe le eTSI sono dotate di un sistema di gestione automatica dei cilindri ACT. I motori turbo a quattro cilindri da 1,5 litri sono indicati come in grado di coniugare l’efficienza con “eccellenti prestazioni di spunto”.

Oltre alle quattro soluzioni di trazione ibrida, la Tiguan verrà offerta anche con due efficienti motori turbo benzina (TSI, non disponibili in Italia) e due motori turbodiesel (TDI).

Nuova zona del cockpit

Volkswagen ha rivisitato gli interni. Da evidenziare il nuovo Digital Cockpit (strumentazione digitale antiriflesso dall’aspetto di un tablet disposto in orizzontale), il display dell’infotainment da 12,9 pollici disponibile su richiesta anche da 15″, un display head-up altrettanto nuovo (proiezioni sul parabrezza) e un rotore multifunzione con display LCD TFT integrato.

L’assistente vocale IDA permette di gestire varie funzioni della vettura e dell’infotainment ed è in grado di rispondere a domande su qualiasi argomento grazie a ChatGPT che sarà disponibile come aggiornamento.

Volkswagen Tiguan terza generazione, disponibilità e prezzi

L’equipaggiamento di serie è ricco e varie sono le opzioni di personalizzazione. I prezzi di Volkswagen Tiguan 2024 partono da 39.700 euro per l’allestimento Life con il 1.5 mild hybrid da 130 CV e trazione anteriore.

Tutte le notizie su auto, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.