Volvo mette una nuova funzione di sicurezza nei veicoli elettrici

Volvo Trucks ha annunciato Active Grip Control, una nuova funzionalità di sicurezza brevettata per i veicoli elettrici. Questa nuova tecnologia promette di migliorare significativamente la stabilità, l’accelerazione e la frenata in condizioni di scarsa aderenza. Grazie alla rapidità di risposta dei veicoli elettrici, la forza generata tra ruote e strada può essere controllata in tempo reale per prevenire in modo proattivo il pattinamento.

Secondo il costruttore la funzionalità migliora in maniera considerevole l’accelerazione in condizioni di scarsa aderenza. I test effettuati con il modello Volvo FH Electric in condizioni di scarsa aderenza, con un rimorchio carico, hanno mostrato un ​miglioramento del 45% in piena accelerazione.​​

«Il miglioramento in salita, su strada sterrata e in condizioni di scarsa aderenza, è davvero impressionante dichiara Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director di Volvo Trucks. «Credo che questo contribuirà a un incremento della produttività, soprattutto per i clienti del settore delle costruzioni».

Se il camion inizia a slittare, una serie di sensori consente al sistema di controllo del veicolo di reagire alle condizioni del manto stradale, utilizzando i motori del veicolo elettrico e gli altri attuatori in maniera intelligente per aiutare il conducente a non uscire di strada. La nuova funzionalità di sicurezza Volvo è stata anche progettata per ridurre i rischi di sbandamento e sovrasterzo in condizioni di assenza di carico.

I miglioramenti sono visibili anche in fase di frenata, dal momento che la funzionalità può essere utilizzata per il controllo della frenata rigenerativa, senza la necessità di attivare l’ABS. Il risultato è un aumento dell’efficienza, dato che alla rigenerazione viene dedicato più tempo, accompagnato da una frenata più fluida.​

La funzionalità Active Grip Control sarà disponibile sui modelli Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX Electric utilizzati per il trasporto regionale e nel settore delle costruzioni. Una versione della funzionalità verrà resa disponibile anche sui veicoli alimentati a gasolio o LNG.

