Dremel 8260 è il primo multiutensile smart con Bluetooth

Dremel 8260 è il nuovo multiutensile senza filo smart e Bluetooth, con connettività e app per iPhone e Android, presentato dall’azienda nota tra gli amanti del fai da te, gli hobbisti, oltre che per artigiani quali falegnami, fabbri, meccanici, tuttofare e in generale gli appassionati di bricolage. La buona notizia è che grazie alle caratteristiche e alle funzioni smart offerte, questo strumento può essere utilizzato anche dalle persone che hanno poca dimestichezza con il fai da te.

Il nuovo multiutensile senza filo Dremel 8260 vanta un avvitatore senza spazzole grazie a un innovativo design del motore, in grado di mantenere potenza e prestazioni con prestazioni fino al 20% superiori rispetto al multiutenmsile denominato 4300, il più potente del produttore con filo. Vanta inoltre una batteria di capacità doppia rispetto all’8220, precedente utensile senza filo top di gamma.

L’utensile 8260 è indicato come il primo prodotto smart di Dremel: la connettività Bluetooth permette di sfruttarlo dal telefono con un’app dedicata. Grazie a questa possibilità, l’app può suggerire con una guida interattiva l’accessorio (molette, cilindri, perni e dischi che è possibile cambiare con la chiave integrata nel cappuccio) e la velocità di rotazione (RPM) da applicare in base alle esigenze e il materiale con il quale si sta lavorando.

L’app è anche in grado di inviare una notifica quando è il momento di caricare la batteria del multiutensile o quando si verificano problemi di surriscaldamento (è ad ogni modo presente un LED di sicurezza). Senza il vincolo del cavo, l’utensile può essere portato dappertutto e realizzare lavori di intaglio, incisione, fresatura, taglio, levigatura, smerigliatura, affilatura, lucidatura e pulitura dentro e fuori casa.

Sul sito italiano di Dremel o nel negozio Dremel su Amazon il multiutensile 8260 non è ancora presente ma sul sito USA è già presentato, indicato con un prezzo di listino di 169 dollari (circa 150 € nel momento in cui scriviamo).