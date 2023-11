Black Friday, i migliori sconti sulle PowerBank per smartphone

Chi usa no smartphone lo sa: nonostante l’autonomia sia oggi buona per la maggior parte dei dispositivi di un certo livello, spesso non basta a coprire la giornata.

È qui che viene in aiuto una batteria esterna, la classica PowerBank, che vi fornisce quello spunto in più per usare senza pensieri il vostro telefono per chiamare, navigare, usare il GPS o vedere video. Tutte situazioni dove la batteria viene “caricata” di compiti molto pesanti.

Come scegliere la giusta PowerBank

Su Amazon in occasione del Black Friday si trovano tanti sconti su batterie perfette per questo scopo.

La migliore si sceglie:

sulla base della capacità in mAh (che almeno per gli smartphone in sostanza fornisce un’idea sulla capacità di ricaricare il telefono) e sulle dimensioni . Sapendo che dimensioni e capacità in mAh sono correlati in maniera indissolubile: una batteria piccola e leggera non potrà competere con una grande e pesante in termini di mAh.

in mAh (che almeno per gli smartphone in sostanza fornisce un’idea sulla capacità di ricaricare il telefono) e sulle . Sapendo che dimensioni e capacità in mAh sono correlati in maniera indissolubile: una batteria piccola e leggera non potrà competere con una grande e pesante in termini di mAh. Altro elemento significativo di cui tenere conto è la presenza di almeno una porta USB-C e della funzione PowerDelivery . In questo modo potrete ricaricare più velocemente i vostri dispositivi, inclusi gli iPhone.

e della . In questo modo potrete ricaricare più velocemente i vostri dispositivi, inclusi gli iPhone. Tra quelle che troviamo nella sezione Black Friday di Amazon noi consigliamo sempre di privilegiare quelle dei marchi più importanti o specializzati.

Le migliori in offerta al Black Friday

Questa, ad esempio, di Iniu è un vero best seller con il suo prezzo di meno di 20€ e la sua capacità di 10mila mAh. Se peso e dimensioni non vi spaventano ecco questa di Baseus (altro produttore specializzato in batterie) un vero coltellino svizzero con i suoi 20mila mAh, tre porte e anche un indicatore delle prestazioni che vengono erogate. Costa una cinquantina di euro ma vale il prezzo.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Se è la potenza che vi ossessiona allora questa batteria di Ugreen da ben 140W (quindi in grado anche di caricare un MacBook) a 90€ è quel che fa per voi.

Sto caricando altre schede...

Se infine volete spendere poco e metteci insieme, cogliendo due piccioni con una fava, anche le dimensioni questa batteria da solo 15€ da 10mila mAh è perfetta.

Sto caricando altre schede...

Se invece sono le dimensioni mini che contano rivolgetevi a questa di Anker che si collega direttamente alla porta USB-C o alla porta Lighting e costa tra i 22€ e i 25€.

Sto caricando altre schede...

Perfetta per chi ha un iPhone è questa batteria di Ugreen che ricarica in wireless e funziona anche con il Magsafe (anche se non ha la potenza del Magsafe) per diventare uno stand da comodino. Prezzo 50€.

Sto caricando altre schede...

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.