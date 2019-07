Sconti Amazon 19 luglio fino al 70%: Philips, Samsung, WD, SanDisk, Crucial, Arlo, Sonos, LG, Bose

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono sono un mix di offerte flash valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon e di offerte in vetrina.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Philips 803 Smart TV OLED 4K UHD da 55” (139 cm), Ambilight, Razor Slim, Android TV [Classe di efficienza energetica B] In offerta a 1163€ – sconto 32% Click qui per approfondire

Samsung MZ-76E1T0B Unità SSD Interna 860 EVO, 1 TB , 2.5″ SATA III, Nero/Grigio In offerta a 109,99€ sconto 73% Click qui per approfondire

WD 8TB – My Book Duo per PC e Mac, RAID In offerta a 269,99 € – sconto 32% Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 26,99 € – sconto 53% Click qui per approfondire

Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(Z) SSD Interno, 2 TB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, 560/510 MB/s In offerta a 215,52 € – sconto 13% Click qui per approfondire

Arlo VMC4030P Telecamera Aggiuntiva per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi senza Fili con Audio 2 Vie, Batteria, Full Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 209,99 € – sconto 25% Click qui per approfondire

Sonos Play:1 Lettore All-in-One, Wireless, Controllabile da Smartphone, Tablet e PC, Nero In offerta a 144,90 € – sconto 37% Click qui per approfondire

LG 34UC88-B.AEU Monitor 34″ Curvo 21:9 UltraWide LED IPS, 3440 x 1440, AMD FreeSync 75Hz, Multitasking, Audio 2.0 14 W, Regolazione Altezza, 2 Porte USB 3.0 – In offerta a 499,99 € – sconto 37% Click qui per approfondire

Logitech M330 Mouse Ottico Silent Plus, Wireless, Silenzioso, Nero In offerta a 16,99 € sconto 59% Click qui per approfondire

Netgear SRK60 Orbi Pro 2 unità WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 350 mq e 80 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 378,98€ sconto 30% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 250 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s In offerta a 65,99€ sconto 49% Click qui per approfondire

Bose QuietComfort 35 II Cuffie Wireless con Alexa Integrata, Nero, Oro Rosa e Argento In offerta a 269,99€ sconto 29% Click qui per approfondire

Offerte in Vetrina solo per poche ore

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.