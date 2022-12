WD Elements Portable 5 TB, il disco vecchio stile super capiente a solo 106 €

In questo momento della storia della tecnologia un disco a piatti magnetici potrebbe sembrare démodé. Questo tipo di dischi è infatti meno veloce e si collega generalmente attraverso le vecchie porte USB ma quando serve risparmiare e ottimizzare capacità e prezzo, non si trova nulla di meglio come nel caso di questo disco da 5 TB di WD Elements Portable oggi venduto ad un costo “top”: 105,74€

Si tratta ovviamente di prodotto entry level che però ha le caratteristiche ideali per chi cerca un disco per archiviare tanti dati e trasportarli senza aggiungere troppo peso e volume. Pesa solo 230 grammi ed è lungo 11 centimetri e spesso 2,5 centimetri. Poco anche per una semplice tasca di una giacca. Nonostante questo aggiunge 5 TB di capacità ed è compatibile con lo standard UBS 3.0 il più veloce del “vecchio mondo”.

Il disco di per sé non è certamente veloce in rapporto ad un SSD anche di fascia bassa ma per archiviare documenti e accedere direttamente a file che non sono di grandi dimensioni, ad esempio file di testo, immagini in JPEG e così via, è perfetto. Allo stesso tempo potete usarlo per Time Machine sicuri di poter avere diverse “fotografie” temporali degli archivi del vostro Mac.

Per collegarlo ad un computer di nuova generazioene sarò necessario un adattatore (come questo oppure un hub) ma 5 TB è dieci volte la capacità del disco interno del disco più grande di un MacBook Air. Al momento del resto non potrete comprare un disco da 5TB a tecnologia SSD e quello più vicino, da 4 TB costa 4 volte tanto.

Il WD 5TB Elements Portable costerebbe intorno ai 180 euro, su Amazon lo pagate 105,74 € spedito a casa vostra.