Snoopy invade gli accessori iPhone e AirPods di Case&Me

Il marchio Case&Me di SBS ha stretto una collaborazione con Peanuts – la società celebre per fumetti e cartoon di Snoopy, Charlie Brown, Linus e gli altri – per lanciare una serie di accessori per dispositivi Apple (e non) con cui arricchire il proprio catalogo.

Sono quattro le categorie che hanno già preso forma con i mitici personaggi nati dalla matita di Schulz: c’è innanzitutto la Wonder iPhone case, una cover rigida che protegge scocca e fotocamere del telefono da urti e graffi.

Offre bordi morbidi per permettere di utilizzare con facilità i tasti: una famiglia di cover caratterizzata da diverse texture dal mood allegro e giocoso raffiguranti le avventure di Snoopy, Charlie Brown, Linus, Sally e Woodstock.

Per gli utenti Apple è interessante anche la Wonder airPod case, una custodia per AirPods realizzata in TPU che promette una protezione solida, ma che al contempo risulta piacevole al tatto. Grazie all’apertura dedicata è possibile ricaricarla tramite cavo senza rimuovere la cover, in ogni caso la custodia è anche abilitata alla ricarica wireless. Presenta inoltre un laccetto a spirale e a molla che permette di attaccare facilmente la custodia a zainetti, borsette, cinture o indossarla al polso come braccialetto.

Per tutti invece c’è Fancy Hand bag, una borsetta dove poter riporre chiavi, trucchi, documenti, cavi di ricarica, caricatori da rete, ma anche dispositivi come un e-reader oppure uno smartphone. È infatti dotata di due capienti tasche comode sia nei viaggi che per la vita di tutti i giorni, e di lato mette a disposizione un pratico laccetto per agevolarne il trasporto.

Infine Snappy holder, un dischetto da applicare sul retro dello smartphone utilizzabile sia come stand subito pronto all’uso (basta sollevare la levetta e agganciarla nella fessura del dischetto stesso), che come supporto per i selfie alzando la levetta e inserendo le dita tra il dischetto e il telefono. Normalmente si aggancia al telefono tramite la tecnologia Magsafe (quindi su tutti gli iPhone dal 12 in poi) ma di fatto è universale perché nella confezione è incluso un adesivo per poter attaccarlo a qualsiasi telefono, con o senza cover.

Tutte le custodie e gli accessori di Case&Me, presto anche quelli della collezione Snoopy, sono disponibili sul sito web del costruttore. Tutti gli articoli che parlano di accessori per iPhone sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.