Bing AI, l’intelligenza artificiale incontra la pubblicità

Recentemente alcuni utenti hanno segnalato di vedere pubblicità e annunci all’interno dell’esperienza del chatbot di Bing con Intelligenza artificiale AI. In alcuni casi il chatbot alimentato da GPT-4 inserisce collegamenti pubblicitari pertinenti nelle risposte alle domande degli utenti. Anche se la maggior parte degli utenti non visualizza ancora gli annunci, è probabile che questi diventino sempre più frequenti e diffusi.

In un nuovo post sul blog di Bing, Yusuf Mehdi, Corporate VP per la ricerca e i dispositivi di Microsoft, ha dichiarato che l’azienda sta attualmente sperimentando l’inserimento di annunci pubblicitari durante le chat di Bing. Inoltre, ha spiegato i dettagli su come l’azienda intende inserire ulteriori annunci nella nuova esperienza del motore di ricerca alimentato dalla AI.

Attualmente gli annunci che appaiono per gli utenti si presentano sotto forma di collegamento, insieme a ulteriori link in una sezione “Scopri di più” sotto la risposta di Bing alla loro domanda. In futuro Microsoft potrebbe lanciare un’esperienza che mostrerà ulteriori link dal sito web di un inserzionista quando l’utente passa sopra il link stesso della pubblicità presente nelle risposte di Bing AI.

L’azienda sta anche esplorando l’idea di aggiungere didascalie dettagliate dai suoi editori di notizie proprio accanto alle risposte del chatbot AI. È ormai certo che Microsoft voglia monetizzare il suo chatbot di Bing. La vera domanda non ha mai riguardato il “se l’azienda lo avrebbe fatto o meno”, ma solo sul quando e come lo avrebbe fatto. Adesso si ha un’idea chiara dei piani iniziali del gigante tecnologico.

Come ha affermato Mehdi nel suo post, dopo il rilascio del chatbot AI, Bing ha raggiunto oltre 100 milioni di utenti attivi al giorno. Poiché un terzo di questi utenti sono nuovi su Bing, rappresentano una nuova opportunità per gli inserzionisti e Microsoft intende coglierla al volo.

