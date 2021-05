Webcam 2K per videoconferenze via USB in offerta lampo a 23,43 euro

Qualche che sia il motivo per cui dobbiate fare una videoconferenza, sappiate che se non cel’avete potete comprare una buona webcam con microfono incorporato sfruttando l’offerta lampo su un modello che attualmente vi costa 23,43 euro.

Sono principalmente due i punti di forza di questa telecamerina: innanzitutto presenta una spina di tipo USB, perciò si può collegare a qualsiasi computer dotato di tale porta oppure, se muniti di adattatore, anche ai nuovi computer come gli ultimi MacBook che presentano soltanto la presa USB-C. Per altro non serve neppure scaricare e installare alcun driver perché è di tipo plug-and-play, quindi basta collegarla per cominciare ad usarla fin da subito.

L’altro vantaggio che si ottiene acquistando questa soluzione risiede nella possibilità di utilizzarla in qualsiasi situazione: è infatti dotata di una piccola sporgenza che consente di appenderla al profilo di qualsiasi monitor, permettendo così di fissarla frontalmente durante le videochiamate. In alternativa il supporto è progettato per consentire di poggiarla anche su qualsiasi superficie piana, il che la rende particolarmente versatile perché la si può sia mettere in posizione angolata rispetto allo schermo, sia prenderla e spostarla temporaneamente per inquadrare una lavagna, oppure un documento su carta.

Oltre a questo, la webcam in offerta è dotata come detto di microfono, perciò una volta collegata non bisogna pensare più a niente perché viene gestita sia la parte video che quella audio. A proposito di video, la risoluzione offerta arriva fino al 2K, pari a 2.560 x 1.440 pixel, con una frequenza di fotogrammi al secondo pari a 30 fps.

Se siete interessati all’acquisto sappiate che al momento si può comprare in offerta lampo online: anziché 40,69 euro la promozione attualmente in corso vi permetterà di risparmiare il 42%, pagandola 23,43 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.