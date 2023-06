WhatsApp Canali, cosa sono, come funzionano e quando arrivano

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp porta sulla piattaforma i Canali, progettati per le trasmissioni unidirezionali one-to-many, piuttosto che per le conversazioni. L’azienda definisce i Canali come “un modo privato per seguire ciò che conta” e menziona gli aggiornamenti locali e sportivi come alcuni dei possibili utilizzi.

I Canali di WhatsApp sono dunque simili ai feed di Twitter, ma senza tutte le metriche e gli interventi indesiderati. I Canali rappresentano una soluzione per governi, agenzie di trasporto, società, marchi e altri soggetti interessati a condividere i loro aggiornamenti più importanti, così che possano raggiungere grandi masse di persone nel modo più diretto possibile.

Inoltre, i Canali WhatsApp rappresentano anche uno strumento per i creatori di contenuti, perché offriranno la possibilità di inviare testi, foto, video, adesivi e sondaggi, come dichiarato nel post di lancio di WhatsApp. L’azienda ha in programma di integrare servizi di pagamento e altre opzioni di monetizzazione nei Canali e sarà possibile trovare i Canali tramite ricerca su WhatsApp o navigando in una nuova directory creata appositamente, potendo visualizzare gli aggiornamenti più recenti nella sezione Stato dell’app.

Privacy sui canali

WhatsApp sottolinea l’importanza della privacy anche per i Canali, garantendo che le informazioni degli amministratori di questi ultimi rimangano private e che l’app conservi solo 30 giorni di cronologia. Gli amministratori avranno persino la possibilità di bloccare la cattura di schermate e l’inoltro dei messaggi, in modo da mantenere la riservatezza delle informazioni condivise all’interno del Canale.

Tuttavia, i Canali non sono crittografati end-to-end e vengono trattati più come i messaggi inviati dalle aziende, che non sono completamente privati. WhatsApp afferma di essere al lavoro per implementare progressivamente la crittografia in alcuni Canali.

L’arrivo dei canali mostra come WhatsApp stia rapidamente trasformandosi in qualcosa di più di una semplice app di messaggistica. Solo negli ultimi mesi, l’azienda ha introdotto la possibilità di utilizzare un unico account su più dispositivi, sta sviluppando uno strumento per newsletter private e un nuovo sistema di nomi utente, oltre ad aver aggiunto sondaggi, funzionalità di shopping e altre caratteristiche tipiche di Facebook.

Data di rilascio dei Canali in WhatsApp

Come molte delle funzionalità di WhatsApp, i Canali sono in fase di lancio limitato. L’azienda prevede di introdurre i Canali inizialmente con organizzazioni globali di spicco e alcune organizzazioni selezionate in Colombia e Singapore. Dunque, i canali saranno inizialmente disponibili solo in questi due paesi, ma verranno successivamente estesi ad altri paesi nei prossimi mesi.

