WhatsApp ora permette di entrare in una chiamata di gruppo già iniziata

WhatsApp ha attivato una nuova funzionalità che permette di partecipare a una chiamata di gruppo anche dopo che questa è già iniziata. Lo riferisce Facebook (l‘azienda che dal 2014 è proprietaria di WhatsApp) evidenziando una possibilità già vista su app specializzate come Zoom e Google Meet (anche queste con supporto per la crittografia end-to-end che permette di cifrare le conversazioni come su WhatsApp).

Dalle schermate di esempio condivise dallo sviluppatore, si comprende che la novità è supportata per le chiamate video e audio in corso alle quali l’utente è stato invitato; queste appaiono in alto nell’elenco delle chiamate, e basta premere l’icona dedicata per entrare in chiamate di gruppo già iniziate.

WhatsApp invia ovviamente anche una notifica e da questa è possibile entrare nella chiamata direttamente. Una nuova schermata di informazioni sulla chiamata, permette di vedere l’elenco dei i partecipanti attuali e l’elenco di tutti gli invitati (anche quelli che ancora non si sono uniti alla conversazione).

Con le chiamate di gruppo è possibile effettuare videochiamate con un massimo di otto partecipanti tramite WhatsApp. Quando si riceve una videochiamata di gruppo, sulla schermata della videochiamata WhatsApp di gruppo in entrata, sarà visibile l’elenco di tutti i partecipanti e il contatto che ti ha aggiunto alla chiamata apparirà per primo nella lista. La cronologia delle videochiamate di gruppo è visibile nella scheda CHIAMATE. Selezionando una chiamata nella cronologia delle chiamate è possibile vedere i singoli partecipanti.

Pochi giorni addietro Whatsapp ha avviato il beta testing pubblico del supporto multi-dispositivo e dei backup su cloud con cifratura end-to-end. In occasione della giornata mondiale degli Emoji è stato distribuito un nuovo pacchetto di sticker animati (scaricabili direttamente dall’app) con una reinterpretazione in chiave moderna di 19 delle emoticon più conosciute.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di WhatsApp sono disponibili qui. Se volete rimanere informati su tutte le informazioni di privacy di WhatsApp, non vi resta invece che cliccare a questo indirizzo, così da fare chiarezza sui cambiamenti più recenti che la piattaforma ha apportato.