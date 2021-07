“Sovrapporre foto e video” su iPhone e iPad: l’app per creativi dell’immagine

Per sovrapporre foto e video su iPhone e iPad c’è un’app che, indovinate un po’, si chiama “Sovrapporre Foto e Video”. Perché questo è quello che fa: combinare due immagini o due filmati in uno solo, creando così effetti speciali senza bisogno di usare un computer o dover conoscere come funzionano i programmi di foto ritocco e montaggio video.

E’ possibile scegliere i file dalla libreria personale oppure si possono utilizzare quelli contenuti nelle speciali raccolte di artisti disponibili direttamente nell’applicazione. Basta selezionare due immagini o due video e scegliere quale posizionare sullo sfondo e quale invece deve trovarsi in primo piano: a quel punto basta scorrere tra uno dei 20 metodi di fusione disponibili per vederne l’anteprima e scegliere quello che piace di più.

Dal punto di vista della personalizzazione, l’utente può regolare il livello di trasparenza per ottenere un effetto più o meno marcato nonché il contrasto e l’esposizione; può anche apportare modifiche al colore di ciascun livello e accedere agli strumenti gomma e matita per rimuovere la sfocatura in alcune aree dell’immagine oppure metterla in evidenza in altre. Si possono inoltre scegliere tra uno dei 18 effetti di mascheramento di forme diverse ruotando, ritagliando, capovolgento e rispeggiando foto e video come più si preferisce.

E se quel che è venuto fuori non piace, basta schiacciare il tasto “Ricomincia” per annullare tutte le modifiche e ricominciare daccapo. Una volta ultimato il lavoro, il risultato finale può poi essere esportato direttamente nella libreria oppure condiviso sui social network in un click.

L’app è sviluppata dalla società a responsabilità limitata “Easy Tiger Apps”, pesa circa 90 MB e per funzionare richiede almeno la versione 9 di iOS e iPadOS. E’ gratuita e si scarica su App Store in versione universale per iPhone e iPad: acquistando l’abbonamento, che ha cadenza settimanale, è possibile rimuovere le pubblicità e la filigrana digitale che viene applicata durante l’esportazione. Si ottiene anche l’accesso agli strumenti di mascheramento e a modalità di fusione aggiuntive.