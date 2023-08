WhatsApp per Mac con chiamate audio e video di gruppo

Dopo la versione per PC con Windows, anche l’app WhatsApp per Mac è stata aggiornata e la nuova versione offre, tra le altre cose, il supporto alle chiamate audio e video di gruppo.

Sono supportate fino a 8 persone nelle videochiamate di gruppo, e fino a 32 persone nelle chiamate audio. In tutti e due i casi è supportata la cifratura end-to-end (messaggi e chiamate sfruttano tecnologie che consentono di mantenere privati i dati su più dispositivi grazie alla crittografia end-to-end.

Con le chiamate di gruppo, lo ricordiamo, i partecipanti possono effettuare videochiamate tramite WhatsApp. Quando si ricevi una videochiamata di gruppo, sulla schermata della videochiamata WhatsApp di gruppo in entrata, sarà visibile l’elenco di tutti i partecipanti e la persona che ha aggiunto il nostro nominativo alla chiamata apparirà per prima nella lista.

È anche possibile partecipare a una chiamata persa se questa è ancora in corso, vedere la cronologia delle chiamate e scegliere di ricevere le notifiche delle chiamate in arrivo anche quando l’app è chiusa.

Oltre alle videochiamate, è supportato il drag&drop (è possibile condividere file trascinandoli e rilasciandoli facilmente in una chat) e gli sviluppatori riferiscono che ora è mostrata una maggior numero di elementi nella cronologia delle chat.

Meta riferisce che il design dell’app risulterà familiare agli utenti Mac, con l’interfaccia in grado di sfruttare al meglio gli schermi di grandi dimensioni come quelli tipicamente abbinati a macchine desktop. Per ora l’app aggiornata si scarica direttamente dal sito dedicato (da questo link); nel momento in cui scriviamo la versione distribuita sul Mac App Store non è stata ancora aggiornata ma anche questa dovrebbe arrivare a breve.

Whatsapp per Mac richiede macOS 11 o versioni successive; per tutti gli altri sistemi operativi, è sempre possibile utilizzare WhatsApp Web nel browser.

A fine luglio, meta ha integrato in Whatapp i videomessaggi istantanei: la possibilità di registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat.