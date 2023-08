È questa la scatola di Phone 15 Pro?

Con l’annuncio della serie iPhone 15 di Apple imminente, programmato per il 12 settembre, c’è anche chi ha immaginato la possibile scatola di vendita di iPhone 15 Pro. Le immagini rendono l’idea dei packaging nei quali verranno venduti i dispositivi.

Dopo i render sulle diverse colorazioni di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, arriva quello sulla scarola. L’immagine è stata condivisa su X (precedentemente Twitter) da @chandlerbongzz e mostra una familiare scatola bianca sulla quale è presente un’immagine frontale di iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max, a seconda del modello scelto, con una doppia curva a forma di “S” visibile su uno schermo altrimenti commpletamente nero.

Il render si basa su un’illustrazione disegnata a mano della presunta scatola condivisa da diverse fonti su Weibo e, successivamente, descritta da diversi leaker. Ricorda vagamente la confezione di vendita di iPhone 14 Pro, anche se non mancano motivi per essere scettici sulla precisione di questa nuova rappresentazione.

I dubbi sull’immagine

Dal momento in cui è stato rilasciato iPhone XS, come ricorda MacRumors, Apple ha alternato annualmente la grafica sulla parte superiore dell’imballaggio Pro in modo da mostrare il display frontale del dispositivo un anno, e il retro di iPhone l’anno successivo. La scatola di iPhone 14 Pro attuale mostra il display frontale, quindi quest’anno ci si aspetterebbe che Apple metta in evidenza il retro dei suoi modelli di iPhone 15 Pro. Se il render dovesse confermarsi veritiero, Apple avrebbe infranto un modello a cui è rimasta fedele per mezzo decennio.

Ovviamente è anche possibile che Apple decida di cambiare idea e mostrare, anche per quest’anno, il frontale dell’iPhone sulla scatola di vendita: la grafica non è necessariamente legata a un particolare cronoprogramma di design.

C’è, però, un secondo motivo di scetticismo su questo render. Sembra ragionevole supporre che Apple voglia rendere più evidenti i bordi più sottili dei suoi dispositivi Pro utilizzando un’immagine più impattante, anziché nascondere i bordi dello schermo con un wallpaper quasi completamente nero.

Inoltre, lo sfondo completamente nero nasconderebbe totalmente Dynamic Island. E’ vero che non sarà più elemento distintivo della sola linea Pro, ma rimane comunque una delle più importanti novità create da Apple negli ultimi anni.

Nel frattempo potete tenervi aggiornati su tutto quel che c’è da sapere sugli iPhone 15 standard direttamente a questo indirizzo, mentre per la linea di iPhone 15 Pro potete leggere questo articolo; entrambe le pagine sono costantemente aggiornate con le ultime novità.