Con Watermarker Plus firmate foto e video in serie, ora a soli 2,5 $

Pubblicità

Per aggiungere un watermark alle foto ci sono tanti modi; tra i più efficienti troviamo Watermarker+ che, in questo momento, è in super-offerta su BundleHunt.

Chi ha un Mac infatti potrebbe semplicemente scrivere una frase o aggiungere un logo in sovrimpressione delle immagini da marchiare utilizzando l’app Anteprima di Apple. Tuttavia con un software come Watermarker+ non solo si ottiene una personalizzazione più profonda e dettagliata, ma si risparmia un sacco di tempo automatizzando l’aggiunta della filigrana anche a decine di foto contemporaneamente.

Il software

Con un’interfaccia intuitiva e facile da usare, permette di aggiungere filigrane di testo e immagini. È quindi uno strumento che può semplificare la vita die appassionati di immagini e video che desiderano inserire il proprioo un messaggio diin quanto offre tutte le funzionalità di cui si può aver bisogno per garantire che le proprie creazioni siano riconoscibili e protette.

Come dicevamo una delle caratteristiche più interessanti di Watermarker+ è la possibilità di applicare filigrane a più file contemporaneamente addirittura personalizzando la posizione, la trasparenza, il font e le dimensioni del watermark per ottenere l’effetto desiderato assicurandosi al contempo che il marchio sia sempre ben visibile.

Bastano tre passaggi: innanzitutto si trascinano le immagini da lavorare al suo interno; si costruisce poi la filigrana da applicare e, quando tutto è pronto, si esporta il risultato con un ultimo clic.

La promozione

Potete acquistare Watermarker+ in offerta speciale a 2,50 $ invece che 12,99 $ approfittando del BlackFriday di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Tenete presente che quella in vendita non solo è la licenza originale ma è anche una licenza a vita, ciò significa che potrete utilizzare l’app senza limitazioni nel corso degli anni.

Per installare Watermarker+ serve almeno macOS 12 o successivi. Quella in promozione è la versione 1.2 rilasciata a fine Agosto 2024 e si può attivare su un massimo di 2 Mac.

Partite da questa pagina per comprare Watermarker+ e per scoprire gli altri in offerta.