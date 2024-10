Super Vectorizer Pro, solo 6 $ per convertire in vettoriale qualsiasi immagine su Mac

Pubblicità

Se siete designer, illustratori o semplici appassionati di grafica allora conoscete sicuramente l’importanza di avere immagini di alta qualità. Con Super Vectorizer Pro, la trasformazione delle immagini raster in splendide illustrazioni vettoriali è più semplice e veloce che mai. E adesso con l’offerta di BundleHunt diventa anche super-economica.

Questa potente applicazione è sostanzialmente in grado di convertire foto e disegni in file scalabili, mantenendo intatta la qualità e il dettaglio. Per riuscirci impiega le ultime tecnologie di intelligenza artificiale, analizzando le immagini per generare i vettori con precisione sorprendente.

È l’ideale per loghi e funziona egregiamente anche con le illustrazioni per un progetto o per le icone delle app, grazie anche all’ausilio di diversi strumenti personalizzabili che permettono di ottenere risultati professionali in pochi click.

Uno dei punti di forza di Super Vectorizer Pro è la sua interfaccia intuitiva che facilita la navigazione tra le varie funzioni anche ai principianti. È possibile importare le immagini, selezionare le opzioni di conversione e vedere i risultati in tempo reale e c’è l’ulteriore possibilità di modificare i vettori direttamente, così da apportare migliorie e personalizzazioni senza bisogno di software aggiuntivi.

La promozione

Potete acquistare Super Vectorizer Pro in offerta speciale a 6 $ invece che 60 $ approfittando del BlackFriday di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Tenete presente che quella in vendita non solo è la licenza originale ma è anche una licenza a vita, ciò significa che potrete utilizzare l’app senza limitazioni nel corso degli anni e aggiornarla senza ulteriori esborsi.

Per installare Super Vectorizer Pro serve almeno macOS 10.11 o successivi. Quella in promozione è la versione 2.2.1 rilasciata a Gennaio 2023 e si può attivare su un massimo di 1 Mac.

Partite da questa pagina per comprare Super Vectorizer Pro e per scoprire gli altri in offerta (come ad esempio Watermarker Plus).