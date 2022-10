WhatsApp vuole bloccare gli screenshot dei messaggi evanescenti

WhatsApp ha introdotto lo scorso anno la nuova opzione di invio messaggi effimeri, che possono essere visualizzati una sola volta e che poi scompaiono dopo la visualizzazione, un po’ come accade su Snapchat e altre chat: adesso, la piattaforma di messaggistica di Facebook – Meta vuole potenziare la funzione, bloccando gli screenshot.

Finora infatti nulla impedisce di effettuare un fermo immagine dello schermo, uno screenshot oppu una registrazione video, per catturare foto, video e contenuti di un messaggio effimero con autodistruzione. Come notato da WABetaInfo, l’ultima versione beta di WhatsApp disponibile su TestFlight per gli utenti iPhone blocca gli screenshot e le registrazioni dello schermo per i contenuti inviati con l’opzione “Visualizza una volta”.

Se qualcuno tenterà di fare uno screenshot mentre visualizza un messaggio effimero, WhatsApp mostrerà un messaggio per informare l’utente che l’acquisizione è “bloccata per una maggiore privacy”, come mostrato dalla schermata che riportiamo in questo articolo.

La nuova funzione è disponibile per gli utenti che eseguono WhatsApp beta 22.21.0.71 (build 405622068). Vale la pena notare che non c’è modo di disabilitare questo blocco, che diventerà lo standard quando, e se, WhatsApp deciderà di rilasciarla agli utenti finali. Al momento, infatti, i piani di WhatsApp di rilasciare questo aggiornamento con il blocco degli screenshot al pubblico rimangono sconosciuti.

Inoltre, non è l’unica nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp: le ultime versioni beta aggiungono anche la possibilità di creare sondaggi interattivi. Più recentemente, WhatsApp ha anche annunciato che gli utenti possono ora creare collegamenti per invitare altre persone a partecipare a una chiamata, proprio come accade da tempo su Zoom e FaceTime.

La società sta anche lavorando su una nuova app macOS basata sull’app per iPhone, grazie alla tecnologia Apple Catalyst, in modo che l’app funzioni più velocemente e utilizzi meno risorse hardware. Mentre la nuova app WhatsApp per Mac è ancora disponibile come software beta, gli utenti Windows possono già scaricare la nuova app WhatsApp nativa.

