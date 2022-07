WhatsApp vuole offrirvi più tempo per eliminare un messaggio

WhatsApp sta testando una funzionalità che permetterà alle persone di avere a disposizione più tempo per cancellare un messaggio già inviato.

La funzione “Elimina per tutti” (richiamabile dopo l’invio di un messaggio) permette già ora di eliminare singoli messaggi inviati a una chat individuale o di gruppo; L’opzione in questione è particolarmente utile se abbiamo inviato un messaggio nella chat sbagliata o se il messaggio che abbiamo inviato contiene errori.

Attualmente si ha a disposizione circa un’ora (esattamente 1 ore, 8 minuti e 16 secondi) dall’invio del messaggio per poter utilizzare la funzione Elimina per tutti. Passato troppo tempo, è possibile eliminare il messaggio solo sul dispositivo di chi ha inviato il messaggio e non su quello del destinatario.

Il sito WABetaInfo riferisce che WhatsApp sta testando una modifica che permetterà di eliminare per noi e per tutti i messaggi; alcuni utenti che hanno modo di provare in anteprima versioni preliminare dell’app di messaggistica istantanea riferiscono di un limite per la cancellazione che è stato impostato a 2 giorni e 12 ore.

WhatsApp è recentemente approdata anche sugli occhiali smart Ray-Ban Stories: i proprietari di questi occhiali possono sfruttare il servizio di messaggistica istantanea e Mark Zuckerberg (CEO di Meta, azienda proprietaria di Facebook e WhatsApp) ha fatto sapere che da questi presto si potrà inoltre rispondere direttamente ai messaggi di Messenger o WhatsApp mediante comandi vocali. L’azienda sta anche testando una versione “universale” (nativa sia per i Mac con CPU Intel, sia per i Mac con CPU Apple Silicon) dell’applicazione di messaggistica.