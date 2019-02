Solo 8 euro per il Wi Fi Range extender Xiaomi, piccolo e compatto

Xiaomi Mi WiFi è un dispositivo che estende la copertura del segnale WiFi in casa eliminando le zone d’ombra con banda fino a 300 Mbps: per poche ore, salvo esaurimento scorte, lo comprate in offerta per poco più di 8 euro.

Semplice ma efficace, in quanto risolve i problemi di copertura WiFi in casa catturando il segnale e portando internet in stanze altrimenti irraggiungibili. Non dovrete più cambiare stanza per potervi godere la navigazione in internet o la visualizzazione in streaming dei contenuti su iPhone, iPad, tablet generici, e-book, netbook e quant’altro.

Come anticipato può raggiungere i 300 Mbps, velocità perfetta per streaming video ed online gaming. Infine, grazie alla spina USB, si collega a qualsiasi alimentatore, batteria d’emergenza o computer, senza occupare spazio sulla scrivania o costringerci a ricorrere ad un cavo.

L’accoppiamento con il router di casa avviene molto facilmente, in soli due passi: basta scaricare l’applicazione dedicato e utilizzarla per collegare il Wi Fi Range extender Xiaomi alla propria rete di casa per poterlo subito utilizzare e potenziare al rete.

Come anticipato, per poche ore un numero limitato di pezzi è scontato: lo pagate soltanto 8 euro. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.