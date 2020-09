Wiko View5 e View5 Plus richiedono solo due cariche a settimana

Wiko presenta View5 e View5 Plus, annunciando i due smartphone al grido di «Due cariche a settimana» per esaltarne l’autonomia. Ecco caratteristiche e prezzi dei nuovi terminali della società.

Il primo dei due nuovi modelli, Wiko View5 propone una batteria da 5000 mAh, e una camera da 48 MP e O Display. La parola d’ordine per questo dispositivo è quello di “Ultra-immersività”, come dichiara il costruttore. Questo principalmente in riferimento al suo Full O display senza cornici, dunque ottimizzato per la visione di video, per il gaming e la navigazione sui social network. La Quad Camera da 48 MP offre un obiettivo ultra- grandangolare, il macro e l’effetto Bokeh, naturalmente affiancate da funzionalità di intelligenza artificiale, per catturare immagini dettagliate di natura, animali, cibo, amici e altro ancora, anche a distanza.

Il terminale propone un display da 6,55 pollici, con tecnologia IPS e 450 nits di luminosità massima. Ha una risoluzione HD+, e un formato 20:9. Come annunciato in apertura, caratteristica molto forte del terminale è l’autonomia. E’ un battery-phone, che grazie ai 5.000mAh certificati da SmartViser, ente indipendente specializzato nel test dei dispositivi elettronici, garantisce 3 giorni e mezzo di autonomia con una sola carica.

A livello di memoria Wiko View5 è equipaggiato con 64GB di ROM e 3GB RAM, senza dimenticare il supporto all’espansione tramite microSD fino a 256 GB. Lo smartphone è alimentato da un processore Mediatek 6762D A25 Octa-Core con velocità di 1.8 GHz, affiancato da una GPU IMG PowerVR GE8320.

Wiko VIEW5 PLUS

Il fratello maggiore condivide con il primo gran parte delle caratteristiche, a partire dalla batteria da 5.000 mAh, ma con una memoria migliorata da 128 BA e quad camera da 48MP. Ancora, a differenziare i due modelli è la RAM installata, che nel caso del Plus consta di ben 4GB di RAM.

VIEW5 PLUSPunto di forza di questo modello è anche l’elegante design con back cover in simil-vetro e cornice lucida a specchio che produce riflessi profondi. Il nuovo design a gradiente prende ispirazione dalla natura, nelle sfumature Aurora Blue e Iceland Silver.

Prezzi e disponibilità

Wiko VIEW 5 è disponibile a partire da settembre 2020 al prezzo consigliato al pubblico di 169,99 euro, mentre VIEW 5 PLUS è disponibile a partire da settembre 2020 al prezzo consigliato al pubblico di 199,99 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Wiko e dei suoi prodotti sono disponibili da questa pagina.

