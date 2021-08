Windows 10 a 7 euro col Back To School di Godeal24

Settembre è alle porte e le vacanze estive sono agli sgoccioli: molti si stanno preparando per tornare a scuola e altri per il rientro in ufficio. Prepararsi per queste occasioni può voler dire spendere un mucchio di soldi soprattutto se c’è da comprare un nuovo dispositivo o aggiornare il vecchio: ecco perché le promozioni per il rientro a scuola risultano particolarmente interessanti in questo periodo.

Tra le tante che trovate attive in questo periodo ci sono quelle di Godeal24, che sta attualmente scontando diverse licenze sia per i programmi di Windows che le licenze per Windows 10. Si parla di licenze originali in promozione a partire da 7 euro e che permettono di risparmiare anche il 60%. E’ l’ultima settimana disponibile, perciò chi fosse interessato farebbe bene a non tergiversare troppo.

Offerte speciali senza coupon

Windows 10 Pro a 7,35 euro

Window 10 Pro, licenza per 2 PC a 11,35 euro

Office 2016 Pro Plus a 19,99 euro

Office 2019 Pro Plus a 25,99 euro

Sconto del 50% col codice MAC50

Sconto del 60% su Office con il codice MAC62

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro a 24,14 euro

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro a 34,07 euro

Windows 10 Home + Office 2016 Pro a 24,40 euro

Windows 10 Home + Office 2019 Pro a 34,15 euro

Office 2019 Home and Student a 30,39 euro

Office 2016 Home and Student a 29,18

Sconto del 55% su altri prodotti col codice MAC55

Project Professional 2019 a 22,55 euro

Visio Professional 2019 a 19,19 euro

Abbonamento annuale per 1 PC di Office 365 a 15,19 euro

Altri programmi utili

Fare acquisti su Godeal24 è facile: subito dopo l’ordine riceverete un’email contenente i codici prodotto. In caso di dubbi o domande potete contattare il servizio clienti all’indirizzo [email protected]