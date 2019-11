Il Gimbal DJI Osmo Mobile 3 al prezzo minimo su Amazon: 107 euro

L’eccellente DJI Osmo Mobile 3, in Gimbal che nasce con in mente l’iPhone, scende al prezzo minimo su Amazon solo 107 euro (con sconto nel carrello)

Macitynet ha provato DJI Osmo Mobile 3 in questa recensione, ricavandone impressioni positive. Se non volete leggere la recensione dovreste sapere semplicemente che si tratta di un prodotto perfetto per chi ha un iPhone. La sua peculia ità è quella di essere pieghevole, per trasportarsi all’interno di una piccola sacca. È leggero con una autonomia fino a 15 ore. La forma non ostruisce più le porte di ricarica e quella audio, consentendo una facile connessione quando si carica il dispositivo o rendendo estremamente semplice l’uso di microfoni esterni, cosa che non era presente nel modello precedente.

Al di là del nuovo fattore forma, Osmo Mobile 3 offre molte delle stesse caratteristiche presenti su Osmo 2. E’ possibile manovrarlo con un joystick e scegliere modalità di registrazione come Story, Sport, TimeLapse e Slow Motion. Come in precedenza, i vari grilletti consentono di ingrandire, bloccare e sbloccare l’orientamento della registrazione, e perfino passare ad una vista selfie.

La modalità ActiveTrack, inoltre, viene attivata premendo una volta il grilletto, e come in passato permetterà di seguire il soggetto e lo manterrà al centro dell’inquadratura. Ha uno stabilizzatore elettronico a 3 assi con un nuovo design e un meccanismo di bloccaggio che occupa molto meno spazio rispetto a Osmo Mobile 2, controllo Quick Roll che commuta il gimbal dalla modalità verticale a quella orizzontale senza la necessità di rimuovere il telefono.

La versione in sconto su Amazon, è quella “Combo” che include il treppiede Osmo Grip e una custodia rigida.

Lo sconto a 107 euro, frutto di un ribasso nel carrello porta questo accessorio al prezzo minimo e con tutti i vantaggi Amazon, dalla spedizione rapida alla restituzione “senza questioni” che grazie al periodo di Natale vale fino al 31 gennaio.

