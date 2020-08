Windows 10 a 8 €, Office per Mac a 42 €: ecco le migliori offerte di Keysoff.com

Sistema operativo lento? Avete ancora problemi di sicurezza con il vecchio sistema operativo del PC? È ora di passare a un sistema operativo più veloce e sicuro con Windows 10: grazie a Keysoff.com è possibile aggiornare il proprio PC a Windows 10 e acquistare in bundle anche Microsoft Office con un’offerta da non prendere.

Il prezzo per Microsoft Windows parte da soli 8 euro circa, mentre il bundle con Office parte da soli 20 euro circa. Ecco qui di seguito tutte le offerte.

Offerta speciale per Windows 10

Potete risparmiare fino al 42% aggiornando il computer Windows 10 utilizzando il coupon KK42 da inserire durante la fase di acquisto. Ecco i link per approfittare dell’offerta con il relativo prezzo una volta applicato il coupon.

Offerta speciale per la serie MS Office 2016

Acquistando una qualsiasi chiave per le licenze software per MS OFFICE 2016 su Keysoff.com utilizzando il codice coupon KK57 per risparmiare fino al 57%. Ecco i link per approfittare dell’offerta con il relativo prezzo una volta applicato il coupon.

Microsoft Office 2016 Professional Plus a € 23,40

Offerte Windows 10 + Microsoft Office per Mac

Qui di seguito invece le ultime offerte per Microsoft Office per Mac e Microsoft Office in bundle con Windows 10, nonché altre versioni di Office. Utilizzando il codice coupon KK55 per risparmiare fino al 55%. Ecco i link per approfittare dell’offerta con il relativo prezzo una volta applicato il coupon.

Ecco un esempio su come applicare i coupon:

Controllate il vostro carrello e applicate per esempio il codice coupon KK42: lo sconto sarà subito visibile nel totale, quindi potete procedere al checkout.

Potete scegliere di acquistare come ospite o di registrarvi.

Compilate i dati di fatturazione.

Infine basta un click per per continuare e effettuare l’ordine, scegliendo il metodo di pagamento preferito.

Informazioni su Keysoff.com

Keysoff.com offre supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per ulteriori informazioni è sufficiente inviare un’e-mail a [email protected] e il team di assistenza clienti si occuperà della richiesta il prima possibile.

Per avere maggiori informazioni su come funziona la vendita di chiavi di licenza scontate online potete leggere questo nostro articolo.