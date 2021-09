Windows 11 sarà lanciato senza la funzione più attesa

Uno degli annunci più interessanti fatti da Microsoft per Windows 11 è stato certamente quello del supporto alle app Android tramite Amazon Appstore. La funzionalità arriverà, ma a quanto pare non in concomitanza con il rilascio pubblico di Windows 11.

In un ampio post sul blog ufficiale, Microsoft ha rivelato che Windows 11 arriverà sui PC supportati a partire dal 5 ottobre, con un aggiornamento gratuito per gli utenti di Windows 10 esistenti subito dopo. Al lancio, però, nessuno otterrà immediatamente il supporto alle app Android sul Microsoft Store. La funzionalità verrà invece testata tramite il programma beta di Windows Insider “nei prossimi mesi”, come notato da The Verge.

Sembra si dovrà attendere la fine del 2021, o forse anche il 2022, prima che la maggior parte degli utenti Windows abbia la possibilità di provare a eseguire app Android sui propri laptop o desktop con Windows 11 a bordo. In poche parole è una delusione per il pubblico che attendeva questa novità.

In ogni caso potrebbe valere la pena aspettare, come evidenzia anche androipolice: la funzionalità in anteprima ha mostrato l’accesso alle app Android per tutte le macchine Windows 11, inclusi i modelli con tecnologia AMD e ARM. Non solo, è stato anche confermato che sarà possibile caricare lateralmente le app Android, per le molte app (e servizi Google), che non sono disponibili direttamente su Amazon Appstore.