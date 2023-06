Windows permetterà di scrivere nei campi con lo stilo come su iPad

In Windows sono in arrivo nuove funzionalità per l’area Windows Ink (le feature dedicate all’utilizzo con la penna) che permetteranno di scrivere nei campi sullo schermo con uno stilo.

La novità è integrata nella build 23481 di Windows 11 (disponibile per gli utenti iscritti al canale Dev) e prevede la scrittura a mano libera, con il testo automaticamente convertito in formato digitale da alcune app come ad esempio OneNote.

Al momento è supportato solo l’inglese USA ma dovrebbe arrivare anche il supporto per nuove lingue; la funziona in questione può essere attivata da attivata e disattivata andando su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Penna e Windows Ink.

Microsoft afferma di avere migliorato l’accuratezza della tecnologia di riconoscimento del testo; la funzione in ogni caso ricorda quella simile che consente di nserire del testo con la scrittura a mano su iPad.

Sui modelli supportati, da iPadOS 14 in poi è possibile utilizzare Apple Pencil e la funzionalità di scrittura a mano per inserire il testo: senza aprire o utilizzare la tastiera su schermo, si può rispondere velocemente a un messaggio, scrivere un promemoria e altro ancora. La scrittura a mano viene convertita in testo direttamente su iPad (senza bisogno di collegamenti a internet).

Su iPad conversione funziona anche se la scrittura a mano si estende oltre i bordi del campo di testo.

Microsoft riferisce che altre novità integrate nell’ultima build di Windows 11 riguardano Esplora File: sono state rimosse diverse impostazioni (es. “Mostra lettere di unità”, “Mostra descrizione rapida della cartella e degli oggetti del desktop”, “Nascondi i file protetti di sistema”, “Visualizza icona file nelle anteprime”, “Visualizza informazioni sulle dimensioni dei file nei suggerimenti della cartella”) e aggiunto il nuovo widget Focus Session (parte dell’aggiornamento dell’app Orologio) che consente di avviare e fermare una sessione di concentrazione.