X introduce l’abbonamento senza pubblicità a 16 euro al mese

Mentre per l’ex social Twitter dati e analisti puntano il dito sul calo di utenti e pubblicità, Elon Musk prosegue il suo progetto di trasformazione introducendo su X due nuovi piani di abbonamento a pagamento: quello base da 3 euro al mese e il piano top denominato Premium+ da 16 euro al mese.

L’abbonamento a X Premium+ rimuove la pubblicità nelle sezioni per te e anche nella pagina dei post degli utenti seguiti. Iscrivendosi con questo piano si ottiene il famoso segno di spunta blu degli utenti certificati, oltre ad altri vantaggi e funzioni riservati agli utenti paganti, inclusi gli strumenti per creatori.

Gli utenti abbonati X Premium+ potranno beneficiare di una forte spinta di visibilità tramite algoritmi per le proprie risposte, maggiore rispetto a quanto possibile per gli utenti abbonati con piani più economici.

Invece il nuovo piano di abbonamento economico da 3 euro al mese offre la possibilità di modificare e personalizzare i tweet, scaricare i video e una piccola spinta di visibilità tramite algoritmi per le proprie risposte. Sempre inclusi nel piano base da tre euro anche i messaggi diretti protetti con crittografia, ma spicca l’assenza della certificazione con spunta blu, invece inclusa nei piani più costosi.

Interessante rilevare che entrambi i nuovi abbonamenti X, base e Premium+, siano per il momento proposti esclusivamente nella versione web e Internet del social, quindi via browser, ma non all’interno delle app per iPhone e Android, come segnala Reuters. Una scelta sicuramente intrapresa per evitare le commissioni richieste da Apple e Google sui rispettivi negozi digitali.

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023