Toyota promette auto elettrica da 1200 km con ricarica in 10 minuti

Il colosso giapponese delle auto annuncia di essere in grado di produrre batterie allo stato solido per auto elettriche Toyota in grado di offrire autonomia lunghissima, fino a 745 miglia, circa 1200 km precisamente 1.198,96 km, con un tempo di ricarica ridottissimo, solamente 10 minuti.

La promessa non è nuova, ne avevamo già parlato a giugno, ma ora il costruttore annuncia di aver fatto progressi rivoluzionari sia per il materiale impiegato che per il processo di produzione.

Le batterie agli ioni di litio sono da tempo criticate per la riciclabilità limitata, la dipendenza dall’estrazione di litio, oltre che per il rischio di possibili incendi. Al contrario le batterie allo stato solido sono indicate come più sicure, oltre ad offrire tempi di ricarica più rapidi, maggiore capacità, durata di vita più lunga e sono anche più ecologiche.

Da tempo le batterie allo stato solido sono indicate come in grado di rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti, ma i progressi sono rallentati dalle difficoltà nell’individuare i materiali migliori e tecniche di produzione economiche per il complesso e preciso assemblaggio richiesto per le parti.

I progressi di Toyota sembrano risolvere entrambe le problematiche più grandi degli accumulatori a stato solido: il colosso precisa che la velocità di assemblaggio è ora identica a quelle delle batterie tradizionali al litio. L’ultimo annuncio di Toyota arriva infatti poco dopo quello in collaborazione con Idemitsu Kosan, principale società di raffinazione petrolio giapponese che si occuperà dell’assemblaggio delle batterie a stato solido.

Un ingegnere Toyota ha dichiarato che la velocità di produzione desiderata è stata praticamente raggiunta ed ora ci si concentra nell’aumentare i volumi di produzione controllando la qualità, come segnalato da Financial Times. Dalle dichiarazioni rilasciate dal CEO Koji Sato si apprende che inizialmente i volumi di produzione saranno limitati, ma che queste batterie potrebbero essere impiegate in auto elettriche Toyota in arrivo dal 2027.

Tutte le immagini di questo articolo sono di Toyota. Su macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.