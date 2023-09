X sfida LinkedIn, sarà utile anche per il lavoro

Il social network X, prima conosciuto come Twitter, sarà anche un concorrente di LinkedIn: attraverso un nuovo post pubblicato sulla piattaforma l’amministratore delegato dell’azienda, Elon Musk, ha infatti fatto sapere che in futuro si potrà usare per pubblicare annunci di lavoro.

A volte le persone mi inviano il link del loro profilo LinkedIn, ma il livello di imbarazzo è così alto che non riesco proprio a usarlo, al che rispondo chiedendo di inviarmi il curriculum via email. Faremo in modo che X sia un interessante concorrente di LinkedIn.

Da quanto si intravede tra le righe delle nuove politiche sulla privacy della piattaforma, l’azienda starebbe già raccogliendo informazioni di questo tipo insieme a dati biometrici «per scopi di sicurezza e identificazione» che dovrebbero facilitare il compito.

Secondo uno screenshot pubblicato dal ricercatore Nima Owji in futuro X consentirà alle organizzazione verificate di importare tutti gli annunci di lavoro sulla piattaforma collegando un feed ATS o XML.

Per alcuni sono già attivi

Già oggi alcune società verificate come Workweek sono in grado di pubblicare annunci di lavoro sotto forma di schede a scorrimento al di sotto delle loro biografie: lo stesso amministratore delegato, Adam Ryan, ha confermato che questa funzionalità sarebbe inclusa nel pacchetto “verificato” (che alle aziende costa ben 1.000 $ al mese), ma pare che al momento possano essere visualizzate soltanto dagli Stati Uniti perché ad esempio per noi che scriviamo dall’Italia queste schede non si vedono.

Questa novità era già stata annunciata a maggio e negli stessi giorni la società acquistò il centro per l’impiego Laski (per altro fu la prima acquisizione sotto la dirigenza Musk).

Sarà interessante vedere come reagiranno le agenzie di regolamentazione per quanto riguarda il tracciamento degli utenti: LinkedIn ha smesso di farlo giusto qualche anno fa, anche se questo è un vizietto che hanno anche TikTok, Twitter, Starbucks, Overstock e un’altra cinquantina di applicazioni.