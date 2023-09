Recensione Dyson V15s Submarine, l’aspirapolvere senza fili ora lava i pavimenti

Gli aspirapolvere senza fili Dyson sono i più apprezzati da una clientela esigente e affezionata ma la cura dei pavimenti della casa non si limita alla sola aspirazione dello sporco, dei peli di animali e di briciole ma in diversi casi deve occuparsi della caduta di liquidi, di macchie persistenti e “collose” (si pensi allo sporco catturato da una bibita dolce versata sul pavimento).

Ovviamente non passerete mai l’aspirapolvere su del liquido versato sul pavimento e dovrete ricorrere al classico straccio con tutte le questioni di igiene che questo comporta.

Potreste usare anche un robot per il lavaggio dei pavimenti ma questo implicherebbe altro spazio da sottrarre alla vostra casa o al vostro prezioso ripostiglio e la messa in movimento di un dispositivo che richiede tempo per posizionarsi e completare il suo lavoro.

Alla soluzione di questo tipo di problemi ha pensato Dyson nel progettare il suo V15 Detect Submarine che abbiamo potuto provare in anteprima in queste settimane di Agosto inframezzate da un brevissima vacanza dopo una presentazione dell’azienda che ci ha spiegato i dettagli del suo funzionamento.

Un Dyson V15 Detect a tutti gli effetti

Vi abbiamo già parlato negli scorsi mesi del modello V15 Detect con la presenza della sua spazzola speciale in grado di rivelare anche la polvere (e i peli di animale) più nascosti, ora alla sigla V15 si aggiunge una s minuscola e una nuova spazzola con una tecnologia originale studiata da Dyson per trasformarlo nel modello Submarine: attenzione però mentre il V15s ha in tutto per tutto la compatibilità con le altre spazzole e gli accessori della serie V, la spazzola lavapavimenti può essere montata solo su questo modello che è in grado di funzionare senza problemi in mancanza di una effettiva azione di aspirazione.

Unboxing

Ecco il contenuto del grande scatolone. Da notare l’awssenza di parti in plastica nell’imballo.

Ma restiamo per il momento alla base: insieme a Submarine vengono forniti con V15 la spazzola Fluffy Optic con la tecnologia Dyson per l’illuminazione della polvere (disponibile dal 2021) che rappresenta un sistema infallibile e soprattutto coinvolgente che vi trasformerà in maniaci della pulizia. La luce verde proiettata in avanti vi aiuterà a e stimolerà a completare la rimozione anche dei più piccoli elementi di sporco sul pavimento.

Ci sono poi le spazzole Digital Motorbar e mini turbo anti groviglio (che si uniscono all’accessorio multifunzione e alla bocchetta a lancia) che sono in grado di raccogliere i capelli lunghi e i peli di animali anche da tappeti e divani senza impigliarsi nei rulli di prelievo e a depositarsi facilità nel contenitore delle sporco.

Ad aiutare nell’efficace prelievo dal pavimento di ogni tipo di sporco c’è Il motore Dyson Hyperdymium da 125.000 giri al minuto con 242 airwatt di aspirazione protetto dal sistema di filtrazione HEPA di dyson che attura il 99,99% delle particelle di dimensioni pari a 0,3 micron mantenendo il sistema ad un livello di pressione efficace per la pulizia e allo stesso tempo evitando di re-immettere lo sporco e possibili elementi che possono creare una reazione allergica.

Anche su questo modello abbiamo l’azionamento con il classico grilletto e la possibilità di selezionare tre modalità di funzionamento eco, automatica e boost con quest’ultima che aumenta si la capacità di aspirazione ma riduce la durata della batteria: è bene riservarla alle pulizie più pesanti o magari ad azioni periodiche ma intensive come la pulizia dei materassi. Sullo schermo LCD di Dyson V15s vedremo sia le 3 modalità che l’eventuale funzionamento come lavapavimenti (una goccia stilizzata) e pure le dimensioni e le quantità di sporco aspirato grazie alla presenza di un sensore piezoelettrico in grado di far aumentare automaticamente la potenza di aspirazione in base ai diversi tipi di pavimento e alla quantità di polvere

La spazzola che trasforma il V15in Submarine: come funziona

Se la normale aspirazione rispetta tutti i crismi e l’efficacia dei modelli Dyson più recenti, diverso è il funzionamento con Submarine che ovviamente non può giovarsi del sensore piezoelettrico che analizza lo sporco. Come si puà vedere dalle foto il condotto di collegamento all’asta principale del Dyson è “cieco” e non permette il passaggio di aria verso il motore visto che il liquido lo danneggerebbe. Nel nostro caso tutta la potenza viene trasferita dal motore Hyperdymium al sistema di rotazione interno della spazzola che viene “irrigata” dall’acqua presente nel serbatoio che avremo opportunamento riempito prima di iniziare l’operazione di lavaggio del pavimento.

Se analizziamo la spazzola dalle foto della nostra galleria vediamo che è possibile separarla facilmente in due parti principall: una che prevede il serbatoio e l’altra che include il rullo che andrà a pulire il pavimento raccogliendo anche eventuali liquidi sparsi a terra utilizzando un sistema di idratazione a otto punti e una camera pressurizzata, per una distribuzione uniforme dell’acqua e una saturazione ottimale su tutta la larghezza del rullo.

Gli otto getti d’acqua collocati a distanza uniforme lungo il rull rilasciano esattamente 18 ml di acqua ad ogni minuto per lavare i pavimenti in modo uniforme senza eccessi di umidità: nelle nostre prove su pavimenti in legno e in ceramica abbiamo sempre assistito ad asciugature molto rapide sia con temperatura interna di 32 gradi del pieno mese di Agosto che con i 22-23 gradi degli ultimi giorni del mese e questo ci permette di valutare un ottimo comportamento anche durante i mesi più freddi in cui la temperatura interna sarà di 18-19 gradi.

Il submarine è molto efficace nella raccolta di liquidi versati perché la quantità in eccesso e lo sporco vengono prima vagliati/eliminati da una lama in acciaio che asciuga il rullo “a raso” e da qui entrano in un serbatoio apposito che andrà svuotato di tanto in tanto. Da una parte abbiamo quindi un serbatoio di 300 ml di acqua pulita che dovremo riempire sotto il rubinetto e il cui contenuto verrà “spalmato” sul pavimento con una rapida asciugatura: dall’altra avremo un serbatoio per lo sporco di 315 ml che raccoglierà i liquidi versati e quelli derivati dal lavaggio/pulizia costante del rullo durante il funzionamento della Submarine.

Al lavoro

Se l’efficacia di aspirazione e l’efficienza di rimozione delle sporco delle spazzole “tradizionali” in dotazione è indiscutibile e già testata con il modello V15 rimane da vedere se la spazzola Submarine è in grado di lavare efficaciamente i pavimenti e pure di preservarli da una eccessiva presenza d’acqua che nel caso di pavimenti in legno senza adeguata protezione potrebbe essere dannosa.

Dyson non ha previsto la regolazione della quantità d’acqua del sistema di idratazione del rullo e dobbiamo fidarci dei suoi calcoli di efficacia per ogni tipo di pavimento e di sporco. Dobbiamo dire che nostri test non abbiamo difficoltà a “riassorbire” dei liquidi versati come latte e bibite e persino del kefir e neppure a togliere la “collosità” di una bibita zuccherata lasciata appositamente a seccarsi su un pavimento in ceramica: in quest’ultimo caso siamo passati 3 volte sul residuo per una azione localizzata più efficace.

Ottimi i risultati per un normale lavaggio su pavimenti in ceramica e soprattutto il sottile velo d’acqua che viene steso sul pavimento in legno ci rassicura sulla protezione della superficie.

Dal punto di vista della manutenzione ci conforta sia la comodità di accesso ai serbatoio e alla rimozione del rullo per eventuali pulizie ulteriori rispetto a quella della lama presente all’interno della Submarine: c’è da dire che il peso della spazzola è irrisorio e il fatto che si possa separare dal resto del sistema di pulizia è un plus notevole.

Come avrete notato dalle immagini dell’unboxing in dotazione c’è una vaschetta grigia perfettamente in grado di ospitare la Submarine anche montata sul V15s: è normale che il rullo conservi una parte di umidità ed è bene che non resti a contatto diretto con un pavimento in legno quando non utilizzate il dispositivo.

Dyson stima che i 300 ml del serbatoio siano sufficienti per pulire circa 100 mq di abitazione: considerato che è bene ottimizzare il percorso nella stanza per non passare più volte nello stesso punto possiamo dire che dai nostri primi test un po’ dispersivi la stima è abbastanza attendibile: siamo riusciti a completare circa 80 mq netti tra ceramica e legno tralasciando qualche superficie non facilmente raggiungibile sotto un mobile molto basso e impossibile da spostare, il tutto nei 16 minuti medi di funzionamento assicurati tra una ricarica e l’altra.

Avremmo preferito che nella dotazione (magari solo per la’cquisto online) fosse inclusa la prolunga per la pulizia sotto i mobili bassi o sopra i mobili alti: non sarà utilissima per l’uso di lavapavimenti ma visto che questo potrebbe essere l’unico accessorio smart di pulizia della casa riteniamo l’accessorio in questione fondamentale.

La recensione nel mese di Agosto del Submarine non ci permette di fare una valutazione a lungo termine e con le problematiche legate di sporco legate ad autunno ed inverno. Se ci verrà concesso di utilizzarlo ancora per qualche settimana torneremo su questa pagina per aggiornarvi come è nostra abitudine.

Conclusioni

Dyson è partita dal suo modello più equilibrato come potenza, peso e prestazioni con la comoda Fluffy Optic in dotazione per creare un dispositivo ancora più versatile e con la possibilità di lavare i pavimenti senza aggiungere un altro ingombro nel nostri rispostigli sempre più affollati. Ottimo per le pulizie di emergenza e di mantenimento, l’accesso alle vasche per i liquidi è molto semplice e permette di limitare il contatto con lo sporco. Il rullo è allo stesso modo facile da smontare e pulire quando serve.

E’ da notare che l’apparecchio con Submarine montato ha un livello di rumorosità a prova di vicino e pure di familiare che si guarda le serie in tv sul divano: un fattore non trascurabile per una buona convivenza in casa.

Forse Dyson avrebbe potuto prevedere una regolazione del flusso di idratazione per pavimenti più ostici con incrostazioni persistenti di terra e fango ma per un uso medio e soprattutto per la protezione dei pavimenti in legno il dosaggio previsto è in grado di assolvere ottimamente alle sue funzioni e un dosaggio fisso dell’acqua alla fine semplifica l’uso quotidiano.

Il prezzo, alto in assoluto, è commisurato alla qualità e alla novità del prodotto

.Pro

Soluzione che ottimizza lo spazio risparmiando sull’acquisto di una lavapavimenti

Efficacia della pulizia del rullo della Submarine

La quantità d’acqua utilizzata è ridotta, adatto anche al parquet

Rumore di funzionamento molto basso

Comodità assoluta della funzione di rilevamento Detect con luce verde

Contro

Livello di idratazione del rullo non selezionabile

Prezzo al pubblico

L’aspirapolvere senza filo con spazzola lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine sarà disponibile dal 1 settembre 2023, presso i negozi online Dyson e i Dyson Demo Store, al prezzo di 949 €. Partite da questo link per l’acquisto diretto su Dyson Online.