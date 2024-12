Colossus di Elon Musk avrà un milione di GPU per sfidare tutti

Pubblicità

Prima OpenAI e poi Microsoft hanno rubato la scena nel debutto pubblico dell’Intelligenza Artificiale ma Elon Musk, che è nel settore molto prima che diventasse di moda, ha un piano su scala gigantesca, come suo solito, per accelerare e superare tutti con il super computer Colossus e la startup xAI.

Il chatbot Grok di xAI è arrivato un po’ dopo quelli più famosi, ma chi lo usa ne apprezza qualità e precisione, negli ultimi mesi migliorati molto e anche molto rapidamente.

L’accelerazione è attribuita all’entrata in funzione di Colossus nel mese di luglio. Si tratta di un immenso cluster di server e rack contenenti migliaia di GPU, tutto connesso ad altissima velocità, per funzionare come un unico immenso data center o super computer AI.

La visione su larga scala di Elon Musk, oltre alle sue competenze in ingegneria e svariate tecnologie, si sposano perfettamente con le richieste praticamente infinite di potenza di calcolo e grandi sistemi hardware e software indispensabili per l’intelligenza artificiale.

Ricordiamo che il CEO di Nvidia Jensen Huang ha definito Elon Musk superumano perché con xAI e i suoi team hanno installato e avviato Colossus in solamente quattro mesi, un’impresa che di solito richiede circa un anno solo per l’installazione e avvio, più 2-3 anni precedenti per la pianificazione.

Composto da una moltitudine di server e rack ospitati in una ex fabbrica Electrolux nei pressi di Memphis, Colossus sarà espanso e potenziato con una ricca tabella di marcia. Infatti al primo avvio a luglio era composto da 100.000 GPU Nvidia H100.

Già nel mese di ottobre la prima espansione che ha raddoppiato il numero totale delle GPU fino a 200.000, questa volta non solo Nvidia H100 ma anche H200. È solo l’inizio perché Elon Musk e xAI hanno piani su scala immane.

Come emerso dai piani della società presentati a Memphis, nel corso del tempo Colossus arriverà a contare almeno un milione di GPU, come segnala Business Insider. Sembra che Musk abbia contattato personalmente Jensen Huang per assicurarsi uno dei primi ordinativi mostre da un miliardo di dollari di GPU di ultima generazione Nvidia Blackwell. È la merce più preziosa sul mercato oggi e andrà a potenziare Colossus già da gennaio.

Mentre Tesla corre verso la guida autonoma, la startup xAI si profila come l’ariete di Musk in campo AI per sfidare gli ex amici di OpenAI, ma anche Microsoft, Google e tutti gli altri.

Le immagni di Colossus in questo articolo sono di Super Micro, uno dei principali esperti al mondo di cluster ad alte prestazioni e AI.