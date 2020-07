Xerox Adaptive CMYK+ Kit for Xerox Versant, un kit porta la gamma cromatica a oltre un milione di colori

Xerox ha annunciato Xerox Adaptive CMYK+ Kit for Xerox Versant, un kit adattabile per il mercato della stampa che aggiunge sette colori speciali ad una soluzione già esistente, consentendo di ottenere miglioramenti nel mondo della stampa digitale.

Questo kit trasforma la quadricromia della macchina per la stampa Xerox Versant 180 Press in una soluzione “Beyond CMYK”, a 11 colori, offrendo la possibilità di creare un milione di sfumature e gradazioni cromatiche grazie all’aggiunta di oro, argento, bianco, colori trasparenti e fluorescenti nelle tonalità di giallo, magenta e ciano.

Si prevede che il miglioramento digitale della stampa si traduca in un mercato da 25 miliardi di dollari. Di norma, l’accesso a questa possibilità richiederebbe un ingente investimento di capitale in una nuova soluzione di stampa in grado di lavorare con la tecnologia Beyond CMYK. Xerox Adaptive CMYK+ Kit per Versant offre ai provider di stampa la possibilità di sostituire semplicemente i toner per stampare i colori e apportare le migliorie che aumentano la redditività garantendo margini più alti senza bisogno di investire in una nuova macchina da stampa.

La stampa promozionale di produzioni marketing, brochure, biglietti da visita e segnaletica, è la categoria di applicazione più comune per realizzare abbellimenti. La Versant 180 si adatta ed è stata progettata in modo unico per diversi contesti: in questo modo i fornitori di servizi di stampa possono effettuare la conversione, realizzare miglioramenti e aumentare il prezzo dei lavori ordinari.

Lo Xerox Adaptive CMYK+ Kit per Xerox Versant è offerto in tre opzioni: il Xerox Vivid Kit (oro, argento, bianco e trasparente), Xerox Fluorescent Kit (ciano, magenta e giallo) – oppure una combinazione Xerox Vivid + Fluorescent Kit per tutti gli 11 colori. Il kit Adaptive funziona con le versioni EFI DFE della Versant 180 e Versant 180 dotate di Performance Package.

Il kit potrà essere consegnato nell’area EMEA a partire dal 15 luglio 2020 e nelle Americhe a partire dal 17 agosto 2020.