XGIMI Horizon Ultra, il proiettore Laser 4K con Dolby Vision nuovo design

Lo specialista di proiettori XGIMI a IFA 2023 svela Horizon Ultra come il primo e unico modello domestico a lungo raggio al mondo in grado di offrire il supporto a Dolby Vision per una elevatissima qualità anche in HDR.

La promessa è quella di alzare ulteriormente l’asticella per l’intrattenimento domestico, per cinema, streaming e giochi, grazie a un sistema di proiezione ibrido Laser e LED, modalità a bassa latenza e audio a bordo firmato Harman Kardon, il tutto concentrato in un dispositivo compatto e dal design originale.

XGIMI è anche il primo proiettore del marchio con tecnologia Laser-LED Dual Light: l’impiego della doppia tecnologia permette di sfruttare i vantaggi di entrambe per offrire uno spettro colori naturale continuo, con una gamma più ampia, luminosità elevata e colorimetria precisa. Il dispositivo offre luminosità di ben 2.300 ISO Lumens, un balzo del 77% rispetto al precedente Horizon Pro.

La copertura della gamma cromatica DCI-P3 è superiore al 95,5%, quelle Rec.709 supera il 99,9%. Il sistema di calibrazione cromatica ad alta precisione, sviluppata appositamente dal costruttore, è certificata SGS in Svizzera e TÜV Süd in Germania.

XGIMI Horizon Ultra si adatta da solo all’ambiente

In Horizon Ultra, XGIMI ha aggiunto la tecnologia Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0), un sistema di calcolo ottico aggiornato a livello software e hardware, finora impiegato solo nei proiettori per sale cinematografiche e mercati di lusso.

Le condizioni ambientali della stanza in cui si utilizza il proiettore hanno un impatto determinante sull’esperienza visiva. L’illuminazione, le pareti, le tende e anche il posizionamento del dispositivo influenzano le prestazioni.

Il sistema ISA 3.0 di XGIMI effettua regolazioni dinamiche dell’ambiente di visione utilizzando sia il software che l’hardware, per garantire sempre la migliore qualità dell’immagine. Inoltre, comprende un sistema Dynamic Iris per la regolazione della luminosità e del contrasto, un modulo di regolazione dinamica del colore e uno zoom ottico automatico per un ridimensionamento dello schermo.

Insieme, i tre miglioramenti hardware forniscono un sistema di elaborazione ottica di precisione che può cambiare in tempo reale. Ad esempio: ISA 3.0 consente la regolazione dinamica della luminosità e dei colori, scegliendo automaticamente le impostazioni di visualizzazione in base al momento della giornata, aumentando la luminosità di giorno e i colori di notte.

La nuova tecnologia è incentrata sull’esperienza visiva del consumatore e si basa sulla versione precedente di ISA, per garantire messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale ininterrotte, in modo che gli utenti possano godere di un’immagine perfettamente allineata e priva di distorsioni, senza il fastidio di regolazioni manuali. ISA 3.0 include anche la nuova funzione Wall Color Adaption che regola automaticamente la luminosità e i toni per ottimizzare lo schermo in base al colore della parete su cui viene proiettata l’immagine.

Giocare a 200 pollici

Il proiettore mette a disposizione la modalità di gioco a bassa latenza pari a 18 ms e supporta la risoluzione 4K a 60Hz, indicati per gli appassionati di videogiochi che possono divertirsi con immigini propiettate fino a 200 pollici.

Il nuovo design rende ancora più attraente la tecnologia

Nei nostri colloqui con Aleksandar Naum e Julien Labbè, responsabili europei per la parte vendite e marketing, Xgimi ha messo in evidenza non solo le caratteristiche tecniche di Horizon Ultra che vogliono far mantenere il primo posto all’azienda in questa categoria di prodotti ma anche una la ricerca dal punto di vista del design che porta ad integrare il proiettore nelle più moderne soluzioni di arredo. Il colore tra bianco e champagne non è stato scelto a caso e trasporta un oggetto tecnologico con eccellenti prestazioni nell’ambito dell’interior design. Il proiettore è pensato come un complemento al centro dell’area living, qualunque sia la sua collocazione, su un tavolinetto di fronte al divano, dietro ad esso su uno dei tanti supporti personalizzati di Xgimi o appeso al soffitto.

In ogni caso, viste le dimensioni e il peso e l’adattabilità a qualunque superficie di proiezione, condizione ambientale e pure colore della parete resta un oggetto portatile in grado di evidenziare il suo design lineare e, grazie ad alcuni particolari come la griglia frontale che si sposta a protezione delle lenti frontali, di mantenersi intatto anche negli ambienti più frequentati.

Dalle nostre foto si noterà che pure l’alimentatore esterno è realizzato nello stesso colore dello chassis (e non nel solito nero) per mantenere una coerenza cromatica che solo i dispositivi più curati possono vantare.

XGIMI Horizon Ultra, prezzo e disponibilità

HORIZON Ultra è già disponibile per l’acquisto al prezzo al pubblico di 1.899€ su XGIMI.com e Amazon dove sarà disponibile dal 15 Settembre. Sarà presto in vendita anche presso i negozi specializzati con distribuzione Attiva.

