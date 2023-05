I proiettori XGIMI volano in Europa, boom di fatturato e investimenti

In uno scenario di debolezza dei mercati e vendite in calo per computer ed elettronica di consumo, arriva in controtendenza la buona notizia dei risultati estremamente positivi di XGIMI in Europa e non solo, società che con i suoi video proiettori si è fatta apprezzare dal grande pubblico con modelli versatili, tecnologicamente all’avanguardia e con prezzi tutt’altro che proibitivi.

Il modello MoGo 2 Pro in vendita in Italia da marzo ne è la dimostrazione lampante, come spieghiamo nella recensione disponibile in questa pagina di macitynet. Nel report sui risultati finanziari pubblicato negli scorsi giorni, il costruttore evidenzia un fatturato di 790 milioni di renminbi nei mercati esteri, pari a 104, 6 milioni di euro: questo significa una crescita dell’82,04% rispetto all’anno precedente.

Invece per l’intera società il fatturato totale è stato di 4,22 miliardi di renminbi, circa 559,78 milioni di euro. La crescita è dovuta per lo più all’espansione di XGIMI negli Stati Uniti, Giappone ed Europa, oltre che in Australia e Corea del Sud, questo sia con la presenza nei negozi online che presso le principali catene e rivenditori di elettronica con negozi fisici.

Con la sua filosofia XGIMI si mette nei panni degli utenti per offrire loro funzionalità e tecnologie che desiderano e di cui hanno bisogno. A questo scopo nel corso del 2022 la crescita della società è stata spinta anche dagli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo che sono aumentati del 43,49%.

Il polo tecnologico XGIMI è stato riconosciuto come uno dei centri di innovazione tecnologica aziendale di più alto livello e più influenti in Cina. Tra gli esempi delle innovazioni del marchio ricordiamo Magic Lamp che integra il proiettore in una lampa da soffitto: in questo articolo trovate fotogalleria e presa di contatto da IFA 2022.

XGIMI MoGo 2 è disponibile in due versioni sul sito ufficiale di XGIMI e su Amazon al prezzo di 399€ per MoGo 2 e 599€ per MoGo 2 Pro.