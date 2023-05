Truecaller permetterà di identificare anche gli spammer di WhatsApp

Truecaller è un’app per iOS e Android che offre funzionalità di identificazione del chiamante, blocco delle chiamate, messaggistica flash, registrazione delle chiamate, chat e voce tramite Internet (alcune funzioni sono gratuite, altre richiedono un abbonamento).

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che renderanno disponibile a breve il servizio di identificazione delle chiamate anche per WhatsApp e altre app di messaggistica, aiutando gli utenti a combattere le chiamate spam, indicando – quando possibile – informazioni sulle persone o sulle società che chiamano e che non sono nei nostri contatti oppure ricevere avvisi su potenziali chiamate indesiderate.

La nuova funzionalità – al momento in beta – sarà disponibile entro fine maggio per tutti. A riferirlo a Reuters è Alan Mamedi, amministratore delegato di Truecaller.

Le attività di telemarketing e le telefonate di scamming sono sempre più diffuse, soprattutto in nazioni quali l’India dove gli utenti ricevono una media di 17 telefonate di spamming al mese. “Nelle ultime due settimane abbiamo notato un in India un picco nelle segnalazioni di chiamate spam su WhatsApp”, ha riferito Mamedi, evidenziando un crescente incremento delle attività di marketing effettuate tramite app che consentono di chiamare via internet.

L’iPhone di serie consente di attivare la funzione “Silenzia numeri sconosciuti” per non ricevere telefonate da chi non conosciamo; vengono bloccati i numeri con cui non abbiamo mai avuto alcun tipo di comunicazione e che non sono salvati nei contatti. Se in passato abbiamo inviato un messaggio a un numero di telefono o se qualcuno ci ha inviato il proprio numero via email, le chiamate da questi numeri non verranno bloccate.

App come Truecaller (qui per iPhone e qui per dispositivi Android) consentono di filtrare e rilevare molti numeroi di spammer e simili, rilevando e bloccando le chiamate indesiderate. È possibile caricare e installare più app con questa funzione da diversi sviluppatori di app.