Xiaomi 13 è già in sconto su Amazon, prezzo minimo

E’ stato uno dei terminali più apprezzati al MWC23 scorso, tra i dispositivi Android che più si mettono in diretta competizione con iPhone. A spaventare è stato solo il prezzo, ma Xiaomi 13 è già in sconto su Amazon ad un prezzo davvero allettante. Lo trovate a questo indirizzo.

Ovviamente, si tratta di un top di gamma, alimentato dall’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X con una RIM UFS 4.0 da 256 GB. Propone anche un display AMOLED da 6,36 pollici, mentre a livello multimediale è dotato di un sistema di fotocamere a marchio Leica, con sensore da 23mm 50MP Sony IMX800 f/1.8, HyperOIS, al fianco di una camera da 75mm 10MP f2.0 teleobiettivo, e un sensore OIS da 15mm 12MP f2.2 ultra-wide.

Xiaomi promette tre aggiornamenti del sistema operativo per il 13 e il 13 Pro insieme a 5 anni di patch di sicurezza. Inoltre, l’azienda sta offrendo 2 TB di spazio di archiviazione di Google One per sei mesi e l’accesso a YouTube Premium per la stessa durata.

Ancora, il terminale beneficia della certificazione IP68, oltre a godere di uno spessore della cornice frontale di appena 1,61 mm, mentre sulla parte bassa si arriva ad appena 1,81 mm.

Caratteristiche tecniche Xiaomi 13

Processore: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: LPDDR5X da 8 GB

LPDDR5X da 8 GB Archiviazione: 256 GB UFS 4.0

256 GB UFS 4.0 Visualizzazione: Display AMOLED FHD+ da 6,36 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit, HDR10, Dolby Vision, Gorilla Glass 5

Display AMOLED FHD+ da 6,36 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit, HDR10, Dolby Vision, Gorilla Glass 5 Batteria: 4500 mAh, 67 W HyperCharge, ricarica wireless turbo da 50 W, ricarica wireless inversa da 10 W

4500 mAh, 67 W HyperCharge, ricarica wireless turbo da 50 W, ricarica wireless inversa da 10 W Fotocamera anteriore: 32 MP f/2.0 89,6° FOV

32 MP f/2.0 89,6° FOV Telecamere posteriori: 23mm 50MP Sony IMX800 f/1.8, HyperOIS + 75mm 10MP f2.0 teleobiettivo, OIS + 15mm 12MP f2.2 ultra-wide; filtri Leica, registrazione video 8K, registrazione video 4K 60fps con Dolby Vision

23mm 50MP Sony IMX800 f/1.8, HyperOIS + 75mm 10MP f2.0 teleobiettivo, OIS + 15mm 12MP f2.2 ultra-wide; filtri Leica, registrazione video 8K, registrazione video 4K 60fps con Dolby Vision Connettività: Dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS Sistema operativo: MIUI 14 basato su Android 13, 3 aggiornamenti del sistema operativo promessi e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza

MIUI 14 basato su Android 13, 3 aggiornamenti del sistema operativo promessi e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza Porta: USB-C

USB-C Colori: Nero, bianco, verde flora

Nero, bianco, verde flora Biometria: Scanner di impronte digitali sul display

Scanner di impronte digitali sul display Varie: IP68, doppio altoparlante, Dolby Atmos

IP68, doppio altoparlante, Dolby Atmos Dimensioni: 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm, 189 grammi

Solitamente ha un costo di 1000 euro, ma al momento lo trovate in sconto a 892 euro direttamente su Amazon a questo indirizzo.