Xiaomi Air2 SE, come gli AirPods ma a 19,99 euro spedizione compresa

Se pensiamo che vicino alle casse nei negozi sono in vendita auricolari con filo cloni degli EarPods di Apple a 9,99 euro, il prezzo in offerta a 19,99 euro spedizione compresa per comprare gli Xiaomi Air2 SE è un affare da non farsi sfuggire.

Si rifanno agli AirPods che invece costano più di 100 euro, imitandone design e parte delle tecnologie. Ad esempio offrono i controlli touch lungo l’area esterna dell’astina. Per dire: con un doppio tocco sull’auricolare sinistro si richiama l’assistente vocale, su quello destro si avvia la riproduzione musicale, e se c’è una chiamata in arrivo il doppio tocco su uno o sull’altro permette di rispondere senza togliere il telefono dalla tasca.

Grazie all’impiego di una tecnologia di rilevamento degli auricolari nelle orecchie, si può ad esempio mettere in pausa la riproduzione musicale semplicemente sfilando un auricolare, il che consente di distogliere l’attenzione dalla musica in ascolto quando qualcuno ci sta parlando.

Inoltre, ciascun auricolare incorpora un microfono. Indossandoli entrambi quindi non solo l’interazione con gli assistenti vocali o la comunicazione durante una telefonata migliorano la qualità complessiva della propria voce, ma si riesce a ridurre notevolmente il rumore di fondo grazie all’uso della tecnologia conosciuta con il termine di beamforming, che di fatto consente di “direzionare” e concentrare il segnale in una direzione piuttosto che in un’altra.

Gli auricolari Xiaomi Air2 SE utilizzano driver da 14,2 millimetri e supportano il codec AAC, oltre ad utilizzare la tecnologia Bluetooth 5.0 per il collegamento di ultima generazione con lo smartphone. Questo incide positivamente anche sui consumi: ciascun auricolare promette fino a 5 ore di autonomia con una sola carica e per ricaricarli basta infilarli nella custodia. Questa infatti incorpora una batteria da 410 mAh che si ricarica completamente tramite presa USB-C (in confezione è incluso anche il cavetto) in un’ora e mezza e offre fino a 20 ore complessive di autonomia.

Sono una buona scelta anche dal punto di vista della comodità. Oltre ad imitare la forma degli AirPods nota per offrire alta stabilità senza l’impiego dei fastidiosi gommini in silicone, ciascun auricolare pesa appena 4,7 grammi mentre con la scatolina in tasca si sfiorano i 50 grammi di peso complessivi.

Tra le funzioni più interessanti c’è quella che su Android consente di imitare parte del funzionamento che hanno gli AirPods di Apple su iPhone. In pratica aprendo il coperchio della custodia (sottointeso che ci sia il Bluetooth attivo sul telefono e che siano già stati accoppiati in precedenza) comparirà una notifica all’interno della quale sarà possibile conoscere la quantità di energia residua su ciascun auricolare e sulla custodia stessa, in modo da farsi un’idea di quanta autonomia resta prima che tutte le batterie si scarichino.

Come dicevamo in apertura, gli Xiaomi Air2 SE sono attualmente in promozione su Ebay a 19,99 euro. La spedizione parte da magazzini italiani ed è inclusa nel prezzo. A venderli è il negozio “kokofine” che ha all’attivo oltre 235mila vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento complessivo pari al 98,9%.