Oppo svelerà nuove tecnologie e collaborazioni a MWC Shanghai 2021

Oppo presenterà al Mobile World Congress MWC di Shanghai 2021 innovazioni tecnologiche e collaborazioni strategiche. In occasione della prossima fiera, OPPO svelerà un’iniziativa a livello globale, i successi del 5G e un innovativo sistema di wireless charging. Ecco tutte le novità attese per il prossimo MWC 2021.

Il costruttore cinese anticipa così le innovazioni che mostrerà al Mobile World Congress 2021 di Shanghai. Il brand parteciperà alla fiera dal 23 al 25 febbraio e presenterà gli sviluppi innovativi che sta portando avanti nella tecnologia di ricarica rapida e i risultati dei test ottenuti sul 5G. La fiera sarà l’occasione per mostrare anche i dispositivi concept, come lo smartphone rotolabile OPPO X 2021, le innovazioni nell’ambito dell’Internet of Things e le nuove collaborazioni che amplieranno l’ecosistema del marchio.

Ricarica più veloce

OPPO è da sempre uno dei primi brand ad aver lavorato allo sviluppo della tecnologia di ricarica rapida. Già nel 2014 con la tecnologia VOOC, ma in occasione del MWC, il costruttore presenterà una nuova tecnologia di ricarica wireless, nonché gli ultimi sviluppi dedicati alla ricarica flash VOOC.

Smartphone arrotolabile

Ancora, la fiera sarà l’occasione per presentare il rollable concept device OPPO X 2021, dove saranno messe in mostra le potenzialità della nuova tecnologia di ricarica rapida e i benefici che si possono ottenere nella vita quotidiana.

Le possibilità del 5G secondo Oppo a MWC 2021

Dopo aver effettuato numerosi test con esito positivo nel 2020, Oppo in occasione di MWC 2021 organizzerà una dimostrazione live con l’obiettivo di sperimentare la velocità del 5G mmWave. Già presente negli smartphone e prodotti 5G CPE di OPPO, supporterà la prossima generazione di applicazioni 5G, convertendo i segnali 5G in connessioni Wi-Fi stabili e veloci.

Oppo sta lavorando a stretto contatto con i principali partner del settore come Ericsson per dare vita a due nuove soluzioni di antenna proprietarie con l’obiettivo, grazie ai nuovi dispositivi, di rendere la connettività ad alta velocità una realtà per le future case intelligenti. Pochi, o nulli i limiti che si pone la società secondo William Liu, President di Oppo Global Marketing:

Il limite per OPPO è il cielo. Al Mobile World Congress 2021 di Shanghai mostreremo la nostra tecnologia di ricarica di ultima generazione e sveleremo come il brand stia iniziando a espandere il suo mercato, già consolidato nel mondo smartphone, anche in altre industry

