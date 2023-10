Xiaomi Band 8 contro Xiaomi Band 7, tutte le differenze e quale acquistare

Xiaomi Band 8 è finalmente disponibile anche in Italia da qualche giorno. Considerando che anche il modello precedente è facilmente rintracciabile sul mercato, soprattutto sulle varie piattaforme di e-commerce, ecco un articolo che fa luce sulle differenze, per aiutarvi a scegliere quale acquistare.

Lo anticipiamo subito: sebbene i due modelli siano esteticamente molto simili, le differenze sono sostanziali, anche nel design, soprattutto per quel che riguarda i cinturini.

Design

Xiaomi Mi Band 8 non abbandona affatto la sua classica forma a pillola, ormai iconica. Propone delle dimensioni leggermente maggiori rispetto al passato, con i suoi 48×22,5×10,99 mm contro i 46,5×20,7×12,25 mm del modello precedente. Quello che cambia è il peso, sensibilmente aumentato rispetto al passato. Ed infatti, la Mi Band 8 pesa 27 grammi, mentre il diretto predecessore ne pesava appena 13,5.

Quello che cambia è il sistema di aggancio del cinturino. Mentre Mi Band 7 veniva letteralmente incastonato all’interno del cinturino in silicone, questa Mi Band 8 offre un sistema di aggancio per i cinturini, differente, che risulta certamente più elegante e che offre la possibilità di personalizzare oltre modo il bracciale.

Il sistema di aggancio e sgancio del cinturino non è dissimile dalle soluzioni di altri concorrenti: sotto il corpo centrale è presente un pulsante per alloggiare e sganciare il cinturino velocemente.

Schermo

Il display rimane all’apparenza lo stesso per entrambi i modelli. Si tratta di uno schermo AMOLED da 1,62 pollici con una risoluzione di 192×490 pixel. Al di là di questo, però, Mi Band 8 ha diverse marce in più. Anzitutto perché la luminosità del display del nuovo modello arriva a 600 nit, 100 in più rispetto a Mi Band 7.

Inoltre, a giudicare da molti video faccia a faccia, la fluidità generale di sistema su Mi Band 8 appare nettamente superiore. Sembra, infatti, che il refresh rate su Mi Band 8 sia maggiore. O, semplicemente, si tratta di una migliore ottimizzazione delle animazioni. In definitiva, come facilmente verificabile da molti video confronti, la fluidità generale è nettamente migliore sul nuovo modello.

La differenza sta anche nel rivestimento frontale: mentre la Mi Band 7 propone un vetro temperato, la Mi Band 8 offre un vetro 2.5D; in ogni caso, entrambi i modelli sono ottimizzati e studiati per resistente ai graffi.

Sensori

Ovviamente, il modello attuale presenta tutte le funzioni presenti in Mi Band 7, quindi anche le novità come il Carico allenamento, Durata del recupero ed Intensità allenamento, così che gli utenti potranno valutare il programma di allenamento e regolare l’intensità per massimizzare le prestazioni.

Entrambi i dispositivi sono dotati di una nuova analisi dell’allenamento professionale VO₂ max, che misura la quantità massima di ossigenazione da raggiungere durante l’attività fisica.

Ancora, entrambi offrono il monitoraggio del sonno, della saturazione dell’ossigeno (SpO₂) e della frequenza cardiaca.

Importante notare, però, come Mi Band 8 abbia finalmente un sensore per la luminosità automatica, che invece è del tutto assente su Mi Band 7.

Modalità sportive

Cambia il numero di modalità sportive supportate. Mentre su Mi Band 7 sono 110, adesso la Mi Band 8 ne traccia 150. Entrambe mantengono il grado di impermeabilità fino a 5 ATM, mentre la batteria è superiore su Mi Band 8, che può arrivare a 16 giorni, contro i 14, se si opta per disattivare la funzione di schermo sempre acceso. Probabilmente, questo risultato è dovuto al fatto che la batteria di Mi Band 8 è da 190 mAh, contro i 180 del modello procedente.

Tra le ultime differenze il la tecnologia Bluetooth utilizzata: 5.2 sul nuovo modello, 5.1 sulla band precedente.

Conclusioni e quale scegliere

Senza dubbio la Mi Band 8. Anzitutto per via del nuovo design dei cinturini che offre una maggiore versatilità, tanto che Xiaomi ha già rilasciato diverse tipologie di cinturini, tutti ufficiali, in grado di offrire una maggiore personalizzazione, rendendo il bracciale utilizzabile anche in contesti meno sportivi e più eleganti.

Inoltre, il display beneficia di un refresh rate più alto, che finalmente restituisce una fluidità maggiore nello scroll dei vari menù. Non guasta neppure la luminosità maggiore, considerando che si tratta di un bracciale fitness che, nella maggior parte dei casi, si utilizzerà all’aperto durante l’allenamento. Peraltro, il sensore di luminosità automatico è certamente una comodità che evita di dover andare nel menù luminosità per cambiare di volta in volta il livello più adatto alla situazione.

Prezzo e disponibilità

Quello che rende ancor più facile la scelta è il prezzo. Il listino ufficiale recita 39,99 euro per Mi Band 8 e 34,99 per Mi Band 7. Se già i 5 euro di differenza non giustificherebbero la scelta del modello più datato, il fatto che lo street Price tra i due bracciali sia pressoché identico, rende la scelta davvero semplice.

Il nostro consiglio è di acquistare Mi Band 8, senza alcun dubbio. Potete farlo su Amazon, ciccando direttamente a questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...