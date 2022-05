Xiaomi Deerma, il mocio con nebulizzatore a meno di 40 euro

Per una pulizia in casa semplice, ma profonda, viene in aiuto Xiaomi Deerma, il mocio con fori per spruzzare acqua e con spazzola rotante a 360 gradi. Al momento in offerta la si acquista a meno di 40 euro, direttamente a questo indirizzo.

Se lavare i pavimenti può essere un vero incubo, anche per via del pavimento che rimane scivoloso, Xiaomi Derma è la soluzione ideale. Questo mocio, infatti, adotta uno stile di pulizia efficace, che nebulizza l’acqua, grazie ad un sistema stile spray, che permette di inumidire il pavimento, così da rendere eventuale sporco più facile da rimuovere, ma che si asciuga immediatamente al passaggio del panno.

Il mocio pesa solo 750 grammi, quindi davvero leggero, malleabile, e facile da utilizzare. Il serbatoio dell’acqua è capiente 350 ml, quindi abbastanza grande per pulire una casa di medio/grandi dimensioni, di circa 100 metri quadrati. Il manico lungo 1,2 metri, insieme all’ampiezza del panno e alla possibilità di ruotarlo di 360 gradi, permetteranno di raggiungere qualsiasi angolo della casa in. modo semplice, e senza alcuno sforzo.

Il panno è in micro fibra e permette così di intrappolare polvere e sporco già al primo passaggio.

Solitamente Xiaomi Derma costa oltre 66 euro, ma al momento è possibile acquistarlo in offerta a 39,84 euro. In più sulla stessa pagina è disponibile la versione con quattro panni in bundle, così da poterlo cambiare una volta usurato completamente.

