Xiaomi DUKA Atuman TH1, termometro da tavolo tuttofare in sconto

Se volete tenere d’occhio la temperatura e il livello di umidità di una stanza non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sullo Xiaomi DUKA Atuman TH1, un monitor appositamente progettato per questo scopo e ora disponibile per soli 11 €.

È abbastanza compatto da non ingombrare troppo (siamo sugli 8 x 7 centimetri per lato, e 1 cm di spessore) ma incorpora uno schermo LCD da 2,8 pollici, quindi sufficientemente ampio per poter leggere comodamente i dati che raccoglie.

Oltre a fungere da orologio e da calendario giornaliero, mostra sullo schermo la temperatura e il livello di umidità rilevati dai sensori integrati. In questo modo è possibile tenere d’occhio questi parametri ad esempio in una cucina o un bagno, tra i più facili da saturare di umidità, oppure per l’ufficio o una stanza ben lontana dal termostato.

Attraverso alcuni indicatori colorati è anche possibile farsi un’idea a colpo d’occhio dello stato dell’ambiente (arancione quando caldo e secco, blu se freddo e umido, verde invece sono le condizioni ideali).

Si può fissare a parete attraverso il supporto in dotazione che si fissa con del nastro biadesivo, oppure si può poggiare su qualsiasi tavolino sfruttando il cavalletto integrato. Questa doppia combinazione permette anche di spostarlo tra un ambiente e l’altro, fissandolo a parete dove appunto manca un piano di appoggio.

Per l’alimentazione usa 2 batterie a bottone di tipo CR2032 che promette “mesi” di autonomia, tanto più che lo schermo si aggiorna in automatico ogni 30 secondi.

