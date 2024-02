Su Amazon il supporto inclinabile e girevole per Echo Show 15

Abbiamo già realizzato un articolo con tutti i migliori supporti per i dispositivi Echi di Amazon. In questo articolo, però, poniamo l’accento sul nuovo supporto appositamente creato per il più grande dei display intelligenti della società, Echo Show 15. Già disponibile da tempo, si acquista direttamente a questo indirizzo.

Questo supporto è appositamente progettato per il dispositivo Amazon Echo Show 15 e può essere inclinato o girato a proprio piacimento. Più nel dettagli, questo dispositivo può essere inclinato fino a 60 gradi verso l’alto e fino a 5 gradi verso il basso.

In questo modo è possibile passare facilmente dall’orientamento verticale a quello orizzontale, e viceversa. Si tratta di una delle migliori soluzioni per sfruttare Echo Show 15, che restituisce il meglio di sé nei diversi orientamenti, a seconda degli utilizzi e con la possibilità di spostarlo da una stanza all’altra: dallo studio alla cucina, da una posizione rialzata ad una quasi piana per operare dall’alto.

Il supporto è piuttosto stabile, anche grazie ai piedini antiscivolo, che permettono di evitare che il dispositivo possa cadere. Naturalmente, il supporto è studiato per restituire la migliore visuale possibile, presentando un sistema passacavi integrato per un aspetto più ordinato.

All’interno della confezione, oltre al supporto inclinabile e girevole, sono presenti anche le viti di montaggio e le istruzioni.

Potete acquistare questo supporto Made for Amazon direttamente a questo indirizzo.

Per acquistare Echo Show 15 (al momento in sconto del 20% il link da seguire è direttamente questo.

Se siete alla ricerca di altri supporti per Echo Show 15 o per altri vostri dispositivi Echo, il link da seguire è direttamente questo.