Xiaomi Mi Band 6 al miglior prezzo: solo 39€ con spedizione gratis

Disponibile una nuova offerta dedicata alla nuova Xiaomi Mi Band 6 sull’e-commerce Goboo: si acquista a soli 39 euro circa, il miglior prezzo disponibile grazie al coupon M128F1 ed alla spedizione gratuita rapida.

Ecco come applicare lo sconto. Per prima cosa è necessario collegarsi a questo link diretto per raggiungere la pagina della Xiaomi Mi Band 6 su Goboo, selezionare il colore della Mi Band & (solo il nero è disponibile al momento) ed aggiungerlo a carrello.

Una volta aggiunto a carrello dovrete navigare fino a carrello cliccando l’icona del carrello in alto. Se non lo siete già vi verrà richiesto di iscrivervi al sito di Goboo e probabilmente dovrete ripetere la procedura indicata al paragrafo precedente.

Una volta raggiunto il carrello dovrete cliccare sul box di seleziona per selezionare la Xiaomi Mi Band 6 appena aggiunta e cliccare sul tasto “controlla” per procedere al passo successivo.

Raggiunta la schermata successiva non resta che applicare il codice sconto: è sufficiente cliccare sulla scritta “-€0.00” evidenziata in blu di fianco alla scritta “Coupon o codice promozionale”.

Si aprirà un pop up e dovrete inserire il coupon M128F1 nel secondo box disponibile partendo dall’alto e premere due volte il tasto “Applica” in basso, per applicare il codice sconto da 5 euro che porterà il prezzo ad un totale di 39.99 euro.

Non vi resta che procedere al pagamento e attendere l’arrivo della Xiaomi Mi Band 6. La spedizione è gratis ed effettuata dalla Spagna, quindi dovrebbe impiegare circa 1 o 2 giorni lavorativi.

Il dispositivo non ha bisogno di presentazioni: si tratta delle versione più evoluta ed avanzata dell’ormai popolare Mi Band: schermo AMOLED Touch Full Screen da 1.56 pollici con una densità di pixel di 326PPI con funzioni di monitoraggio di sonno, 30 differenti allenamenti, livello di ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca e livelli di stress, certificazione 50 ATM e 14 giorni di autonomia.

Per acquistarla il link all’offerta è questo.

L’offerta è valida solo per i primi 300 utenti che acquisteranno la Mi Band 6; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.